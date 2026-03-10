Médicos por contrato del Hospital Escuela denuncian 68 días sin salario

Tegucigalpa, Honduras.-La falta de pago durante más de dos meses mantiene en una situación crítica a médicos por contrato e interinato del Hospital Escuela, quienes denunciaron públicamente que llevan 68 días sin recibir salario, pese a que siguen brindando atención médica a la población. En un comunicado, los profesionales de la salud señalaron que hasta la fecha no han recibido el pago correspondiente a enero, febrero y lo transcurrido de marzo de 2026, lo que ha generado serias dificultades económicas. “A la fecha, no hemos recibido el pago correspondiente a los meses de enero, febrero y lo que transcurre de marzo de 2026, acumulando 68 días sin percibir salario”, expresaron los médicos en el documento. El comunicado destaca que el Hospital Escuela es el principal centro hospitalario del país y que diariamente recibe pacientes provenientes de distintos departamentos, muchos de ellos con casos complejos que requieren atención especializada.

“Hemos continuado cumpliendo con responsabilidad, ética y compromiso nuestro deber profesional, atendiendo a los pacientes en las diferentes salas”, afirmaron. Asimismo, indicaron que han cumplido con todos los requisitos administrativos, incluyendo la entrega de documentación y la firma de contratos; sin embargo, aseguran que aún no reciben una fecha oficial para la acreditación de sus salarios. “Hasta la fecha seguimos sin recibir nuestros pagos ni se nos ha informado de manera oficial una fecha en la que estos serán acreditados”, señala el comunicado. Los médicos advirtieron que la situación se ha vuelto cada vez más complicada para muchos de ellos, ya que dependen de estos ingresos para sostener a sus familias. “Después de 68 días sin salario, la situación se ha vuelto insostenible para nosotros y nuestras familias”, manifestaron. Ante esta problemática, los profesionales hicieron un llamado urgente a las autoridades del gobierno y de la Secretaría de Salud para que se agilicen los trámites administrativos y se realicen los pagos pendientes.