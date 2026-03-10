  1. Inicio
Yustin Arboleda y el fuerte castigo que le caería luego de encarar a árbitro al final del partido

Yustin Arboleda encaró a los árbitros al final del partido de Olimpia ante Real España, reprochó su trabajo y los insultó

  • Actualizado: 10 de marzo de 2026 a las 09:31
Yustin Arboleda y el fuerte castigo que le caería luego de encarar a árbitro al final del partido

Yustin Arboleda le caería un duro castigo luego de faltar el respeto a los árbitros.

 Foto: Estalin Iria

Tegucigalpa, Honduras.- La acción que realizó el delantero colombiano Yustin Arboleda al final del empate 1-1 entre el Olimpia y Real España le saldrá caro.

Arboleda fue expulsado en la recta final del encuentro por fuertes reclamos al árbitro Nelson Salgado, quien no dudó en sacarle la segunda amonestación.

Acta arbitral hunde a Yustin Arboleda: El grave castigo que recibiría el jugador de Olimpia

No todo quedó ahí, según escribió en el acta el silbante, el delantero esperó a la cuarteta en el pasillo a los camerinos y los confrontó hasta que ingresaron al mismo.

“Una vez finalizado el partido Yustin Arboleda me confrontó a mí y a mi equipo arbitral desde el ingreso al túnel hasta llegar a camerinos diciendo: "Son unos mediocres, tienen miedo de pitarle al Olimpia, no sirven, siempre la misma mierda con ustedes, siempre joden ustedes”, escribió el árbitro sobre lo ocurrido.

Por lo que ahora Yustin Arboleda tiene asegurado un castigo mínimo de tres partidos por el tipo de expulsión, más otro por lo ocurrido al final del partido.

A todo esto, se le sumará una multa entre 15 a 20 mil lempiras. Por la que Arboleda no estaría en los partidos ante Platense, Génesis PN y Olancho, muy probable que tampoco esté contra Juticalpa FC. Regresaría para la jornada 15.

Hay que recordar que a principio de torneo el técnico del Marathón, Pablo Lavallén, de igual forma se refirió de una mala manera contra los árbitros en conferencia de prensa luego del clásico ante Real España y recibió un castigo de cuatro partidos y 20 mil lempiras.

Oficial: Este será el castigo que recibirá Lavallén por polémica en el Real España vs Marathón

El caso de Yustin Arboleda va más allá, el jugador encaró a los árbitros, reprochó su trabajo y los insultó, por lo que podría ser mayor la sanción.

Gian Carlos Castañeda
Gian Carlos Castañeda
Periodista

Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Publicidad. Periodista deportivo desde el 2013 y en grupo OPSA desde el 2016. Encargado de la sección de Deporte en la página web de Diario El Heraldo.

