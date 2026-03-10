  1. Inicio
Kembery Flores habría sido asesinada por el propio padre de su hijo en California

La joven madre olanchana fue encontrada sin vida dentro de su vehículo con heridas de bala; hay dos sospechosos en su crimen y uno de ellos fue su pareja sentimental

  • Actualizado: 10 de marzo de 2026 a las 07:33
Tras varias semanas de haberse registrado su crimen, los sospechosos en el asesinato de Kembery Flores ya fueron detenidos este lunes. ¿Qué se sabe de su caso?

El lunes -09 de marzo- las autoridades de Sunnyvale, California, notificaron la captura de dos hombres sospechosos de participar en el asesinato de la hondureña Kembery Chirinos Flores.

Kembery Chirinos Flores era una joven de 24 años de la aldea El Caulote, en el municipio de Silca, departamento de Olancho.

Chirinos Flores fue encontrada sin vida el 7 de enero alrededor de las 9:39 de la noche en el sector del 1225 de Vienna Drive, dentro de su vehículo en Estados Unidos.

Agentes acudieron al lugar tras recibir una alerta y, al llegar, encontraron a la joven dentro de un automóvil con heridas de bala.

La policía anunció la detención de los dos sospechosos vinculados con el caso, identificados como Alfonso Inestroza Martínez, residente de Hollister, y Gerzon Chirinos Munguía, residente de Sunnyvale.

Según las investigaciones, ambos hombres fueron capturados durante operativos realizados por las autoridades, durante también lograron recuperar un arma que presuntamente fue utilizada en el crimen.

La policía detalló que se trata de una escopeta que, según las indagaciones preliminares, habría sido empleada para disparar contra la joven hondureña.

“A mí me sorprende sinceramente le digo, él vino en dos ocasiones, entonces él compartió con nosotros, estuvo en la casa entonces él era alguien que yo conocía”, dijo el tío de la joven.

Gerzon Chirinos Munguía mantenía una relación previa con la víctima. De acuerdo con el jefe de Seguridad Pública de Sunnyvale, Dan Pistor, ambos habían sido pareja sentimental.

Además, las investigaciones establecen que Munguía es el padre del hijo de ambos, un niño de cinco años.

Los dos sospechosos permanecen detenidos en la cárcel del condado de Santa Clara mientras avanzan las diligencias judiciales y la recopilación de pruebas.

