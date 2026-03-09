  1. Inicio
Destrozos tras colapso de edificio en centro de México; hay tres personas atrapadas

Uno de ellos ya fue rescatado y trasladado con politraumatismos, informó la jefa de Gobierno Clara Brugada, mientras unos 50 obreros realizaban labores en el inmueble afectado por el sismo de 2017.

  • Actualizado: 09 de marzo de 2026 a las 17:46
Un edificio que estaba en proceso de demolición colapsó este lunes en el centro de la Ciudad de México, dejando al menos cuatro personas atrapadas, una de las cuales ya fue rescatada, según informaron las autoridades.

 Fotos: EFE.
El accidente ocurrió en la Calzada San Antonio Abad y Antonio Chavero, en la colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc, en el centro de la capital mexicana
En un primer momento, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital detalló en una tarjeta informativa que el incidente se produjo "debido a un colapso no controlado donde, al parecer, hay cuatro personas atrapadas".
Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, precisó minutos después a medios que el trabajador rescatado fue trasladado para su atención médica por "politraumatismos" y añadió que se trata de un inmueble privado que estaba en proceso de demolición, tras daños ocasionados por el terremoto de 2017.
Según los primeros reportes, al menos 50 trabajadores de la construcción se encontraban realizando obras de demolición, cuando ocurrió el derrumbe.
La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Miriam Urzúa, señaló que los trabajadores se encontraban realizando labores de demolición en el tercer nivel del inmueble cuando ocurrió el colapso.
Los cuerpos de emergencia de la Ciudad de México continúan en la zona realizando los trabajos de rescate de posibles víctimas.

Hasta ahora los cuerpos de socorro continúan en la escena en la búsqueda de posibles víctimas debajo de los escombros.
El colapso ocurrió cuando al menos 50 obreros estaban en el tercer nivel del edificio, se desconoce si solo los tres desaparecidos estaban en la zona que colapsó.
El edificio había sufrido serios daños durante el terremoto de 2017 que lo dejó inhabilitado.
Precisamente estaban realizando labores para efectuar una implosión, que consiste en un derrumbe controlado.
