Acta arbitral hunde a Yustin Arboleda: El grave castigo que recibiría el jugador de Olimpia

Arboleda fue sancionado con doble tarjeta amarilla en los últimos minutos del partido por sus constantes reclamos contra la cuarteta arbitral

  • Actualizado: 09 de marzo de 2026 a las 15:14
El delantero perdió la cabeza y se hizo expulsar después de haber anotado gol.

Foto: EL HERALDO.

Tegucigalpa, Honduras.- El clásico entre Olimpia y Real España, correspondiente a la jornada 10 del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, terminó envuelto en polémica.

El vibrante encuentro, disputado en el estadio Nacional Chelato Uclés, finalizó 1-1 entre leones y aurinegros. Sin embargo, los minutos finales del compromiso se vieron manchados por la expulsión del delantero colombiano Yustin Arboleda.

El atacante, quien previamente había anotado el único gol de su equipo, recibió la tarjeta roja tras reclamar varias decisiones arbitrales al central Nelson Salgado y uno de sus asistentes.

Según el reporte arbitral, Arboleda fue sancionado con doble tarjeta amarilla en los últimos minutos del partido por sus constantes reclamos contra la cuarteta arbitral.

La situación no terminó ahí. En el acta oficial, el árbitro detalló que el futbolista continuó protestando una vez finalizado el encuentro.

“Una vez finalizado el partido Yustin Arboleda me confrontó a mí y a mi equipo arbitral desde el ingreso al túnel hasta llegar a camerinos diciendo: "Son unos mediocres, tienen miedo de pitarle al Olimpia, no sirven, siempre la misma mierda con ustedes, siempre joden ustedes”, señala el informe arbitral.

Acta arbitral hunde a Yustin Arboleda: El grave castigo que recibiría el jugador de Olimpia

Estas declaraciones podrían agravar la sanción que recibirá el delantero colombiano en los próximos días, cuando se reúna la junta directiva de la Comisión de Disciplina.

Lo que dice el Código de Disciplina

De acuerdo con el Código de Disciplina del fútbol hondureño, un jugador que utilice lenguaje injurioso o realice gestos ofensivos contra árbitros antes, durante o después de un partido debe ser expulsado. Además, si un futbolista o un oficial realiza declaraciones o acciones que representen deshonra, descrédito o menosprecio hacia los árbitros, la normativa establece una suspensión mínima de cuatro partidos.

La sanción también incluye la prohibición de acceso a los estadios durante ese mismo periodo. En el caso de la Liga Profesional, el reglamento contempla además una multa económica que puede alcanzar los 30,000 lempiras.

Ahora, la Comisión de Disciplina deberá analizar el informe arbitral para determinar el castigo que recibirá Arboleda tras ver la cartulina roja en el clásico de ayer domingo.

Redacción web
Gilmer Barralaga

