Héctor Vargas destapa uso de drogas en fútbol hondureño y los millones que le dejó a Olimpia

Vargas rechaza el retiro y espera proyectos sólidos cerca de su familia, criticando experiencias recientes en Juticalpa FC , Real Sociedad y Vida por distancias y falta de dirección. Destaca su récord en 2022 como el mejor promedio, con Real España en final y semifinal de Concacaf , superando incluso a Troglio y Diego Vázquez en currículum reciente.

San Pedro Sula, Honduras.- Héctor Vargas , experimentado entrenador argentino radicado en Honduras desde 1997, conocido como "El Rey Midas" por sus múltiples títulos, ofrece una reflexión sincera sobre su carrera en esta entrevista. A sus 67 años, detalla logros como ganar 4 ligas con Olimpia y Marathón , ser el único en coronarse con dos clubes distintos, y rescatar equipos como Real España de la cola para llevarlos a finales.

Aborda temas polémicos como indisciplinas, drogas en todos los clubes que dirigió (marihuana sobre todo), jugadores ególatras y la estancada FFH sin cambios. Defiende su legado de debutar talentos ( Chirinos, Lozano, Elis ) que generaron millones para Olimpia, y critica la falta de renovación en federación, liga y arbitraje.

No, no, de los equipos nunca salgo hablando mal. Simplemente... Olimpia no critiqué. Critiqué algunas cosas que realmente pasaban con respecto al gerente de Olimpia. El Olimpia nunca critiqué, al contrario, yo voy a agradecer siempre, lo repetí. Con España al contrario, con UPNFM al contrario. El caso de que hable de una persona que está mal puesta en un equipo es una cosa. Pero aparte tuve dos años para hablar del tema que pasó, por qué me traía el Olimpia, del de España. Pero en ningún momento hablo de la institución. Yo tengo video de Osman que me invitó a su casa, tengo video de Osman viniendo a mi casa. Así que todo lo que pasó son cosas que al periodismo le sirve. Entonces, qué mejor que hablar mal, que nunca se va a terminar. Ahora que estoy metido un poquito en ese tema veo que a veces se planifica un poco hablar de un tema que sí atraiga a la gente y no realmente en la realidad de lo que pasa.

Con la venta de Elis y la venta de Choco Lozano. Ahí Olimpia ganó más de 100 millones de lempiras, así que ningún técnico hizo lo que yo he hecho respecto a lo que hice en debutar. Ninguno lo ha hecho a nivel de estadística. Así que realmente ninguno ha llegado con equipo chico a la final como llegué con Victoria yo. Ningún técnico de los que están ha agarrado un equipo último en la sexta fecha y llegó a la final, o terminó primero la vuelta. Gané nueve veces la vuelta. O sea que el currículo que yo tengo no lo tiene ninguno en este momento en el fútbol de Honduras.

Ni Troglio, ni Diego. El equipo que tuvo Troglio lo armé yo, fue un proyecto en Olimpia. Ahí te puedo decir quién hice debutar: desde Patón Mejía, Chirinos, Pinto, Benguché, Carlitos Pineda. Así que la base de todo lo que Troglio logró lo hice yo con el Olimpia. Le hice ganar más de 100 millones de lempiras a Olimpia, cosa que no hizo ningún técnico.

Tengo 10 torneos dirigidos, de los últimos que gané, de los 10 gané 6 campeonatos. O sea, 4 de Liga. El único técnico que ganó con 2 equipos diferentes, llámese Primitivo Maradiaga, llámese Troglio, llámese Diego Vázquez, el único que ganó con 2 equipos diferentes fui yo. Encontré un Marathón muy complicado en su momento, lo puse en los primeros lugares. Clasifiqué 4 veces con Marathón. Agarré un equipo último con España, lo metí primero. Si alguien tiene el currículum mejor que yo aquí en el país, ahí yo dejaría el fútbol. Si alguien tiene un currículum de los últimos 10 años, yo dejo el fútbol.

Acá es por eso, es mejor esperar un proyecto que realmente tenga esa consolidación y que no esté tan lejos, porque realmente ir a veces hasta Juticalpa o ir a veces hasta Tocoa, a esta edad me representa ya estar muy lejos de la familia.

Así que estamos hablando de hace 3 años atrás. Luego vinieron los otros proyectos que realmente, del Vida, por ejemplo, yo me fui. Me fui porque me parece que era un proyecto que don Luis Cruz aportó muchísimo dinero, pero no tuvo la persona que lo sepa guiar. Después el caso de Olancho también me quedaba lejos y tampoco quería seguir por mucho tiempo.

Ahí tengo una estadística que sacaron de una página donde fui el entrenador con mejor promedio durante el año 2022. En ese año sale campeón Motagua, que perdimos la final nosotros, y después campeón Troglio con Olimpia. A mí me tocó como en España, en 7 meses, llegar a un equipo último, meterlo en la final, ganar un partido de la final y por diferencia de goles perdimos el campeonato. Y el siguiente torneo llegamos a la semifinal de Concacaf después de haber ganado a Real Estelí y a dos equipos de Costa Rica.

No, esperando. Esperando porque la otra vez, cuando salvé a Juticalpa del descenso, me invitó Joel Sandoval a seguir con el equipo, pero Juticalpa de San Pedro me queda lejos. Mi hija se estaba graduando de medicina, había que acompañarla, no lo había hecho nunca en todo este tiempo, tantos años trabajando. Entonces me dediqué a eso y ahora tiene que ver si me enamora el proyecto o lo continúo. Si no, espero hasta que salga algo que me seduzca en la parte del trabajo, del proyecto.

¿Cuál ha sido el momento más complicado que usted vivió desde que vino acá a Honduras?

¿Más complicado? ¿En tema de vida, en tema personal, profesional? En ningún momento. Por eso tengo 67 años y no tengo ni cana.

¿Un poquito tiene?

Un poquito, 67 años. Ayer estaba con un muchacho que está entrenando en la Escuela de Chamaco Guifarro con 42 años y todo el pelo blanco. Porque realmente el que trabaja en lo que le gusta no es un trabajo, es una diversión. Yo vengo hace 51 años que estoy metido en el fútbol y para mí esto es algo muy bueno.

¿Jugadores que fueron complicados dirigirlos? Por su ego, por su carácter, por su disciplina.

Muchos. Desde Noel Valladares, por ejemplo, en Olimpia, hasta por el tema del ego de alguien que había jugado mundiales, hasta Kervin Arriaga, hasta Romel Quioto. Muchos jugadores complicados en el sentido de su carácter. Pero bueno, eso hay que manejarlo. Yo tuve la suerte aquí de dirigir muchachos grandes en el Vida. Dirigí a Aguilera, al mismo Nene Obando, a Wilmer Cruz. Lo tuve de jugador, así que eso me llevó a que después manejar jugadores jóvenes me fue mucho más fácil.

¿Hay jugadores que se sienten más que el entrenador a veces? ¿Pasa en Honduras eso?

Claro. A mí me dijo uno que si él le había sacado al Potro, que me iba a sacar a mí. Entonces te das cuenta que se sienten más que los entrenadores.

¿Y jugadores que usted dijo qué belleza haberlos dirigido? Son como un bastión, una mano derecha para cualquier entrenador.

Un montón. Inclusive he salvado jugadores de consumir drogas. He salvado jugadores a veces en la parte de unirlos con la familia porque tenían problemas familiares con la esposa o con los padres. Yo tuve una carta de David Meza, del papá de David Meza, cuando lo hice debutar en Platense. Después me lo llevé para Olimpia, que te hace llorar. Realmente agradeciéndome todo lo que hice por él. Aparentemente el hijo estaba yéndose por mal camino. Así que la verdad que me dio mucho el fútbol con respecto al agradecimiento, no monetario, sino en la parte sentimental. En ese sentido yo soy un agradecido de la vida.

Profe, ¿hay drogas en el fútbol?

Muchísimas. Muchísimas drogas. No solo en el fútbol, también desde que se dejó de implantar el control antidoping. Hay mucho el tema de marihuana y el tema de otras drogas.

¿En Honduras?

En Honduras. De hecho a todos los clubes a los que fui.



¿En todos los clubes ha habido eso?

En todos los clubes que estuve. En dos le hice el control. Hay datos evidentes de que realmente había consumo. Y bueno, había consumo cada 15 días. Hacía examen cada 15 días y algunos salían positivos hasta que uno presionaba tanto que había que competir y había que tratar de solucionar ese problema. Pero sí, el consumo de marihuana ni hablemos en segunda división. Ahora que me tocó estar en Leones y ver un poquito el fútbol de segunda hay mucho ese consumo, lamentablemente está impregnado dentro de la sociedad.

Si se hicieran controles antidoping en los partidos, ¿hasta cuántos jugadores cree que se quedarían fuera del fútbol?

No tengo por ahí idea de cuántos puedan ser, pero yo creo que inclusive hasta para nosotros como entrenadores sería bueno hacer un control. Porque que estemos nosotros limpios de un examen de alcoholemia y un examen también de un doping para saber qué está consumiendo. El fútbol es nobleza, es la parte buena en la vida, así que contaminarlo me parece que es complicado y me parecería muy bueno que se vuelva a implementar el control antidoping.

¿Qué tan importante ha sido Héctor Vargas para el fútbol hondureño?

Yo creo que lo que uno deja como especie de legado. El otro día lo decía Dani, lo decía Dani Turcios. Si imaginamos que Dani Turcios ya está grande, lo hice debutar yo en la universidad en el 97 y lo llevaba a mi casa a comer y le decía cómo tenía que comer a él, a Leonel Rodríguez, que eran los amiguitos de jovencitos, de 16, 17 años. Desde eso el legado hasta lo de ahora, hasta lo reciente, sin ninguna duda que muchos de los muchachos que he hecho debutar y que los vi en chancleta cuando llegaban, después los vi en carro último modelo. Así que es el mayor orgullo que tengo y yo creo que es el legado que puedo dejar aquí en Honduras, al margen de que también me dio placer el hecho de haber salido campeón un montón de veces.

¿Cuál ha sido el cambio, los cambios que se han dado desde la época de los 90, 2000 hasta la actualidad?

Yo creo que los no cambios, porque siguen estando después de la gente que se ha ido. En el caso de Hawit y Callejas no cambió nadie. Ninguno cambió en la federación, siguen estando los mismos. En la liga siguen cambiando algunas posiciones. En la escuela de entrenadores el presidente de los técnicos sigue siendo la misma persona. De los árbitros quizá sale uno un poco más grande y siguen estando otros que tienen mucho tiempo de estar. Así que me parece que tendrían que ser como en los gobiernos, cuatro años y cambiar, porque realmente toda idea nueva trae mejoría. Porque a los técnicos cuando están un par de años y les va mal, o un par de meses y les va mal, los sacan, y el resto siempre siguen estando los jugadores y los demás siguen atornillados a su lugar.

¿Se le puede llamar nuevas ideas, nuevas bases, nuevas estructuras o como moda, no sé, cada quien tiene su término, con respecto al cuerpo técnico ahora europeo, intentar con una escuela europea en la selección de Honduras? ¿Cómo lo ve usted?

Eso es cuando vos tenés una hija, que yo sí tengo una hija de 24 años, y viene el novio. Y si el novio viene con el antecedente de que estudió en Harvard y que realmente es un muchacho con capacidad, habla tres idiomas, uno lo ve con buenos ojos. Pero con el antecedente del que viene y dice: no, trabaja en un súper, es un muchacho muy buena gente, pero no ha crecido mucho, uno mira como que fuera poco para la hija. Entonces me parece que los dos españoles que han venido no los veo con antecedentes como para el cargo que tienen. Pero bueno, hay que elegir creer, hay que darle a ver qué pasa, a ver qué hacen. Pero lamentablemente el resto continúa, todo el resto en federación, liga y ya te digo, colegio de árbitros. Yo miro que en dos personas le pedimos idea nueva con contaminación vieja. Entonces esperemos que la idea nueva pueda crecer y que pueda tapar a la contaminación que viene de hace mucho tiempo y que realmente no ha dejado crecer. Al contrario, en el fondo Honduras ha perdido posiciones en los últimos años, pero por lejos. De hecho, que si estamos afuera con Costa Rica y está en Surinam jugando eliminatoria y clasificado Curazao, ahí te dice todo cómo está el fútbol de Honduras.

¿Se pone por encima ahora la escuela europea sobre la sudamericana? ¿Es correcto? ¿Qué opinan ustedes de eso?

No. Es que la escuela española en Sudamérica no entra. Ya quiso intentar entrar y nunca entró. En la última eliminatoria en Sudamérica está Carlo Ancelotti en Brasil y de los otros cinco clasificados está Lorenzo en Colombia, está Alfaro en Paraguay, está Beccacece en Ecuador, está Bielsa en Uruguay y Scaloni en Argentina. Así que los otros cinco son argentinos. La escuela española, como dicen aquí, en la Argentina piensan que tiene mucha paja y muy poca consolidación.

¿Tiene un rol como analista deportivo? ¿Cómo lo mira desde el otro lado el fútbol?

Antes nos puteaban a nosotros, vamos a ver ahora qué opinan. Yo digo que siempre hay que conocer un poquito del fútbol para opinar, porque a veces el tema de preguntar sobre situaciones o querer opinar sobre... Yo lo veo a veces, lo veo en un canal acá que televisa los partidos. A veces hay muchachos que opinan sobre la parte táctica, sobre cómo se juega, cómo está mal, cómo está bien, y no han hecho el camino que hicimos nosotros. Que nos equivocábamos, que corregimos, que nos volvimos a equivocar. Entonces esa idea te da la autoridad de poder opinar con toda veracidad. Pero a veces el periodista habla como que fuera Bielsa y realmente lo que tiene es un conocimiento teórico de la situación. Pero bueno, el fútbol da para todo. Yo siempre le digo lo mismo a los jugadores o a la gente con la que hablo: que técnico de fútbol quiere ser cualquiera, pero piloto de avión no. Yo no vi nunca un pasajero que se levantó y le dijo al piloto cómo había que aterrizar, porque sabía que el avión se caía. Entonces en el fútbol cualquiera opina.

¿Se quedó con la espinita de dirigir la selección en algún momento de la vida?

No, no, para nada. Nunca me llamó la atención porque sabía que había que cambiar un montón de cosas y no era parte de lo de la cancha. Porque la mayoría de los dirigentes, los que estuvieron, eran parte de que había que aceptar situaciones que es muy difícil manejarlas. Porque son gente que maneja el poder futbolístico del país. Y nunca me llamó la atención, por lo menos con la gente que estuvo siempre en la federación. Me hubiese gustado con otra gente que realmente hubiese apostado por otra manera de que este fútbol no cayera tanto.

¿Hay material para hacer un cambio generacional y hacer las cosas diferentes?

Poco, poco. Porque la falta de talento natural y la inserción de la tecnología en ese aspecto ha hecho que no te aparezcan los Carlos Pavón, los Rambo León, los Dani Turcios, los David Suazo. No te aparecen. Entonces el talento es limitado y hay que trabajarlo muchísimo para poder competir. Y esperemos que se den cuenta y que esta actividad que traigan tenga su acierto, pero si no hay trabajo en base y apoyo económico al fútbol menor, no tengo ninguna duda que el proyecto no va a ser lo que se está pensando. Podrías esperar que esté un Guido Pizarro, un Derek Moncada, vamos a ver por ahí, un Nixon Cruz, alguien de Marathón, un Osorto, un Isaac Castillo, de repente por decir algunos nombres.

¿Crees que está justo por ahí?

Por ahora, salvo que lo conozco de meses porque soy muy amigo de Mario Moncada. He tenido a los hijos en Marathón, en Victoria y en Olimpia. Por eso conozco a Dereck de muy chiquito. El resto yo creo que por ahora es un consumo nacional. Por ahora es un consumo nacional, tanto los Osortos, los Castillos, los Nixon Cruz. Son un consumo nacional. A nivel internacional es otro paso y hay que tratar de intentar darlo. No ves lo que le cuesta a Kervin Arriaga, con todas las condiciones que tiene, le cuesta afirmarse. Al Choco Lozano le costó y a Romell Quioto le costó. Están jugando en ligas quizás de suplentes o en ligas que realmente no son muy conocidas. Así que lamentablemente el talento natural está muy a cuentagotas y los que trabajan en la parte formativa están desaparecidos, cuando más trabajo tendrían que tener es cuando menos gente hay en eso.