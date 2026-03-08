Olimpia vs Real España EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de Liga Nacional en directo

Tegucigalpa, Honduras.- El torneo Clausura 2026 continúa con uno de los partidos más atractivos de la jornada 10. Olimpia y Real España en el Estadio Nacional Chelato Uclés se están enfrentando por la jornada 10.

4:00 PM- Real España llega confiado y ya está en el coloso capitalino en busca de recuperar la cima del Clausura 2026.

3:30 PM- La Ultra Fiel, barra organizada del Olimpia, montó el carnaval en las afueras del estadio Nacional Chelato Uclés, a menos de dos horas para el arranque del partido.

El conjunto merengue no ha tenido el arranque esperado en el campeonato. A pesar de ser el actual bicampeón del fútbol hondureño, su rendimiento ha sido irregular y eso se refleja en la tabla de posiciones, donde marcha en el quinto lugar con 11 puntos tras sumar tres triunfos, dos empates y tres derrotas.

Por su parte, el equipo aurinegro llega con un panorama diferente. Real España se ha mantenido como uno de los conjuntos más sólidos del torneo y todavía no conoce la derrota en el Clausura. Sin embargo, la victoria de Motagua ante Choloma en el Estadio Rubén Deras provocó que la “Máquina” cediera el liderato, por lo que buscará un triunfo que le permita recuperar la cima.

Los dos clubes llegan a este compromiso luego de resultados poco favorables en la fecha anterior. Olimpia cayó 2-1 frente a Marathón en el Estadio Yankel Rosenthal, mientras que Real España empató 2-2 contra Platense en el Estadio Francisco Morazán.

Uno de los hombres a seguir en este encuentro será el delantero hondureño Eddie Hernández, quien atraviesa un gran momento goleador y suma ocho anotaciones en el actual torneo, convirtiéndose en una de las principales amenazas ofensivas del cuadro aurinegro.

El antecedente más reciente entre ambos equipos se dio en las triangulares del Apertura 2025, serie en la que Olimpia logró imponerse en los dos enfrentamientos por marcador mínimo, resultados que hoy intentará repetir ante su afición.