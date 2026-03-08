"Droopy" Gómez sorprende a los aficionados de Motagua con inesperada confesión sobre su futuro

Tegucigalpa, Honduras.- Rodrigo 'Droopy' Gómez celebró un hecho histórico personal en la Liga Nacional de Honduras: sus 100 partidos con Motagua. El mediocampista argentino llegó a esta marca en el triunfo 1-3 de los azules como visitantes ante CD Choloma, un resultado que fortalece las aspiraciones del equipo en el Clausura 2026.
Gómez no solo fue figura en el campo, sino que aportó uno de los goles en la goleada del líder invicto. Su tanto selló una actuación colectiva impecable de Motagua, que dominó de principio a fin ante un conjunto cholomeño que luchó pero no pudo resistir la calidad del rival.
Al final del partido, 'Droopy' atendió a EL HERALDO, donde desbordó emoción por su centenario con los emplumados. Con 33 años cumplidos, el jugador reflexionó sobre su trayectoria en el club que lo adoptó hace dos años y medio.
"Siempre lo dije, me han dado mucho cariño, estoy muy contento en Honduras, hoy cumplí 100 partidos con el Motagua y espero que sean muchos más", expresó Gómez, visiblemente conmovido por el apoyo recibido.
El argentino, quien llegó a Honduras en busca de nuevos retos, ha encontrado en Motagua un segundo hogar. "Soy un agradecido, desde que vine hace dos años y medio al país me han demostrado mucho cariño y es recíproco, en la calle también, solo darles gracias y tratar de demostrar adentro de la cancha y seguir ganándome ese cariño para que nos estén apoyando siempre", agregó.
Gómez presume un título con Motagua en su palmarés, un logro que lo une aún más al club. Su regularidad es envidiable: desde su arribo, no se ha perdido ningún partido por lesión y eso demuestra lo profesional que es en su vida privada.
"Me siento muy contento en Motagua, yo elegí seguir acá y ojalá que sea por mucho tiempo. Desde que llegué no me perdí ningún entrenamiento, ningún partido, no me he lesionado, tengo 33 años y soy un bendecido por Dios", confesó el jugador, atribuyendo su estado físico a una bendición divina.
La pregunta del millón llegó inevitablemente: "¿Si te dicen 'te retiras en Motagua', lo firmas?". Su respuesta fue inmediata y rotunda. "Sí, obviamente, yo estoy donde soy feliz y donde la gente me tiene aprecio y donde la familia esté contenta, ojalá que sea de mi parte con Motagua a largo plazo".
Gómez no oculta la presión en una institución como Motagua, donde el éxito es tradición. "Estamos en una institución donde si no quedas campeón es un objetivo no cumplido, quiero seguir haciendo cada día a esta institución un poco más grande", sentenció, mostrando su compromiso total.