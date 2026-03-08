Alcantarillas colapsadas afectan comercios de la colonia Kennedy en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- El mal olor y la contaminación se volvió una problemática constante para los pobladores de la colonia Kennedy , que desde hace más de dos años denuncian problemas en el sistema de alcantarillado de aguas negras .
Específicamente en la calle del comercio, locatarios y vendedores del sector aseguran que la acumulación de aguas residuales no solo genera un ambiente insalubre, ya que afecta directamente el número de ventas y flujo peatonal.
"Vender se volvió algo horrible, porque a la gente no le gustan los malos valores y eso nos afecta en lo que vendemos, muchos clientes evitan transitar o comprar en la zona debido al olor", explicó Joseline Medina, comerciante ubicado en la colonia Kennedy desde hace 11 años.
Según Medina, desde 2024 —año en que la problemática se agudizó— la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) visitó la zona en varias ocasiones para realizar reparaciones , sin embargo, hasta la fecha "no han encontrado el por qué de las aguas negras".
Vecinos del sector aseguran que la situación no solo afecta la salud de quienes viven y trabajan en la zona, sino que también deteriora la imagen del sector, y exigen a las autoridades que presten atención a la problemática.
Incidencias
Datos proporcionados por la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) indican que, hasta 2024, la colonia Kennedy y el Hato de Enmedio se encontraban entre los sectores de Tegucigalpa y Comayagüela con mayor incidencia de problemas relacionados con el alcantarillado y las aguas negras.
En 2025, autoridades de la UMAPS explicaron a este rotativo que uno de los principales factores que contribuyen a esta problemática es la antigüedad del sistema de alcantarillado, ya que muchas de las tuberías de concreto "han cumplido o están próximas a cumplir su vida útil, lo que provoca filtraciones, obstrucciones y un deterioro general de la infraestructura".
Según las mismas autoridades, esta situación agrava la acumulación de aguas residuales y dificulta que las reparaciones temporales tengan un efecto duradero.
Además, señalaron que hasta 2024, aproximadamente el 40 % del sistema de alcantarillado sanitario del Distrito Central estaba conformado por tuberías de concreto, lo que evidencia la necesidad de modernizar y ampliar la infraestructura con materiales más resistentes, como el PVC (policloruro de vinilo).