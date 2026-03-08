Alcantarillas colapsadas afectan comercios de la colonia Kennedy en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- El mal olor y la contaminación se volvió una problemática constante para los pobladores de la colonia Kennedy , que desde hace más de dos años denuncian problemas en el sistema de alcantarillado de aguas negras .

Específicamente en la calle del comercio, locatarios y vendedores del sector aseguran que la acumulación de aguas residuales no solo genera un ambiente insalubre, ya que afecta directamente el número de ventas y flujo peatonal.

"Vender se volvió algo horrible, porque a la gente no le gustan los malos valores y eso nos afecta en lo que vendemos, muchos clientes evitan transitar o comprar en la zona debido al olor", explicó Joseline Medina, comerciante ubicado en la colonia Kennedy desde hace 11 años.

Según Medina, desde 2024 —año en que la problemática se agudizó— la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) visitó la zona en varias ocasiones para realizar reparaciones , sin embargo, hasta la fecha "no han encontrado el por qué de las aguas negras".

Vecinos del sector aseguran que la situación no solo afecta la salud de quienes viven y trabajan en la zona, sino que también deteriora la imagen del sector, y exigen a las autoridades que presten atención a la problemática.