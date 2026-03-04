Alcantarillas obstruidas inundan la calle principal de la colonia Arturo Quezada

Tegucigalpa, Honduras.-Las alcantarillas de aguas negras permanecen obstruidas en la calle principal de la colonia Arturo Quezada, en Comayagüela, provocando la irrigación de aguas residuales en plena vía pública.

Vecinos y comerciantes de la zona manifestaron su preocupación por la situación, ya que representa un riesgo directo para la salud de quienes transitan por el sector diariamente.

El problema se concentra cerca de la estación de buses de la colonia, un punto estratégico por donde pasan cientos de usuarios del transporte público cada día.

“La situación es insostenible, los malos olores y la contaminación están afectando a todos”, señaló Yenny Bautista, quien vende productos en la zona.

Los vecinos solicitaron ayuda a la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) para atender la obstrucción con urgencia y prevenir posibles brotes de enfermedades.

Otro de los inconvenientes es que la tubería de aguas negras está instalada a un nivel superficial, lo que provoca que las cajas de registro se tapen con frecuencia.