Alcantarillas obstruidas inundan la calle principal de la colonia Arturo Quezada

Tegucigalpa, Honduras.-Las alcantarillas de aguas negras permanecen obstruidas en la calle principal de la colonia Arturo Quezada, en Comayagüela, provocando la irrigación de aguas residuales en plena vía pública.
Vecinos y comerciantes de la zona manifestaron su preocupación por la situación, ya que representa un riesgo directo para la salud de quienes transitan por el sector diariamente.
El problema se concentra cerca de la estación de buses de la colonia, un punto estratégico por donde pasan cientos de usuarios del transporte público cada día.
“La situación es insostenible, los malos olores y la contaminación están afectando a todos”, señaló Yenny Bautista, quien vende productos en la zona.
Los vecinos solicitaron ayuda a la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) para atender la obstrucción con urgencia y prevenir posibles brotes de enfermedades.
Otro de los inconvenientes es que la tubería de aguas negras está instalada a un nivel superficial, lo que provoca que las cajas de registro se tapen con frecuencia.
Esta situación ha generado que las aguas residuales se desborden constantemente sobre la calle principal, poniendo en riesgo la salud de miles de personas que transitan la arteria diariamente.
Los transportistas que operan en la zona han tenido que improvisar, estacionándose en las partes más secas de la calle para permitir el descenso de los pasajeros, especialmente en horas de la mañana y tarde.
Los vecinos hicieron un llamado urgente a las autoridades municipales para que implementen una solución definitiva, que evite nuevas obstrucciones y mejore las condiciones de salubridad del sector.
La colonia Arturo Quezada es un sector con alta afluencia de personas, negocios, pulperías, ventas de comida y farmacias, por lo que una pronta intervención es crucial para garantizar seguridad y bienestar a la comunidad.