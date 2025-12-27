Calles de Comayagüela se llenan de basura y se convierten en botaderos clandestinos

Tegucigalpa, Honduras.- Los promontorios de basura son un problema constante de contaminación y mala imagen en distintos puntos de la capital, especialmente en el barrio La Concepción de Comayagüela, donde se encuentran varias empresas del transporte interurbano. En la avenida Solidaridad Cuba, los desechos se acumulan a plena vista de peatones y conductores, generando malestar entre la población.

Bolsas plásticas, restos de comida, cartón, llantas viejas y otros residuos sólidos forman verdaderos focos de contaminación que permanecen durante meses sin ser retirados por el tren de aseo, a pesar de que es una zona de alta circulación comercial y vehicular.

Vecinos y comerciantes aseguran que el problema no es nuevo, pero se ha agudizado en las últimas semanas, afectando no solo la imagen de la ciudad, sino también la salud pública, ya que muchos ciudadanos abordan el transporte interurbano en esta zona.

“Uno sale temprano a trabajar y lo primero que encuentra son montañas de basura y malos olores . Aquí pasan personas todo el día y nadie hace nada”, lamentó Juan Rivera, quien transitaba por la zona.

El problema se extiende también a los mercados de Comayagüela , donde la acumulación de desechos orgánicos genera fuertes olores y atrae roedores y perros callejeros, agravando las condiciones sanitarias, principalmente entre la sexta y séptima avenida de Comayagüela.