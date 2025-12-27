Calles de Comayagüela se llenan de basura y se convierten en botaderos clandestinos

Tegucigalpa, Honduras.- Los promontorios de basura son un problema constante de contaminación y mala imagen en distintos puntos de la capital, especialmente en el barrio La Concepción de Comayagüela, donde se encuentran varias empresas del transporte interurbano. En la avenida Solidaridad Cuba, los desechos se acumulan a plena vista de peatones y conductores, generando malestar entre la población.
Bolsas plásticas, restos de comida, cartón, llantas viejas y otros residuos sólidos forman verdaderos focos de contaminación que permanecen durante meses sin ser retirados por el tren de aseo, a pesar de que es una zona de alta circulación comercial y vehicular.
Vecinos y comerciantes aseguran que el problema no es nuevo, pero se ha agudizado en las últimas semanas, afectando no solo la imagen de la ciudad, sino también la salud pública, ya que muchos ciudadanos abordan el transporte interurbano en esta zona.
“Uno sale temprano a trabajar y lo primero que encuentra son montañas de basura y malos olores . Aquí pasan personas todo el día y nadie hace nada”, lamentó Juan Rivera, quien transitaba por la zona.
El problema se extiende también a los mercados de Comayagüela , donde la acumulación de desechos orgánicos genera fuertes olores y atrae roedores y perros callejeros, agravando las condiciones sanitarias, principalmente entre la sexta y séptima avenida de Comayagüela.
La situación también es evidente en colonias como Centroamérica Oeste, la Kennedy y Hato de Enmedio, donde los desechos se acumulan en esquinas, solares baldíos y a orillas de las calles principales.
Entre las causas de estos problemas está la falta de contenedores en varios puntos que no dan abasto para almacenar todos los desechos que se generan.
Además de la falta de recipientes, muchos ciudadanos reconocen que la mala educación ambiental contribuye significativamente al problema, ya que algunas personas arrojan basura en la vía pública aun teniendo otras opciones.
“Hay gente que pasa en carro y tira la bolsa por la ventana, como si la calle fuera un basurero”, comentó Rivera.
Por otra parte, la Alcaldía Municipal ha reiterado en diferentes ocasiones que la acumulación de basura puede provocar la obstrucción de tragantes, lo que incrementa el riesgo de inundaciones a 80%, especialmente en temporada de lluvias.
Sin embargo, ellos mismos no dan respuesta a las quejas de los vecinos y la basura se mantiene en el lugar por mucho tiempo, esparcida por los animales callejeros.
Por lo que hacen un llamado a la Alcaldía Municipal del Distrito Central para reforzar la recolección de desechos, instalar más contenedores y promover campañas de concienciación ciudadana.