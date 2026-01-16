Reparación de socavón en barrio El Manchén permanece en el abandono

Tegucigalpa, Honduras.- Desde octubre de 2025, un enorme socavón de aguas negras mantiene en riesgo varias viviendas ubicadas en el barrio El Manchén de la capital.

Pese a que la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) comenzó la reparación del sector, el proyecto fue finalmente abandonado tras las elecciones generales celebradas el 30 de noviembre de 2025.

Extrabajadores de la obra aseguraron a EL HERALDO que inicialmente se proyectaba que el socavón sería reparado antes de culminar el 2025, sin embargo, la falta de pagos e incertidumbre provocó el abandono de la obra.

"Nos dijeron que nos llamarían para continuar la obra, cosa que nunca pasó, hasta la fecha no nos han pagado", aseguró uno de los trabajadores del sector.

Según vecinos del sector, el agujero comenzó a ser intervenido el 1 de noviembre, pese a que autoridades edilicias aseguran que la zona fue intervenida desde el 22 de octubre.