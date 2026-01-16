Reparación de socavón en barrio El Manchén permanece en el abandono

Tegucigalpa, Honduras.- Desde octubre de 2025, un enorme socavón de aguas negras mantiene en riesgo varias viviendas ubicadas en el barrio El Manchén de la capital.
Pese a que la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) comenzó la reparación del sector, el proyecto fue finalmente abandonado tras las elecciones generales celebradas el 30 de noviembre de 2025.
Extrabajadores de la obra aseguraron a EL HERALDO que inicialmente se proyectaba que el socavón sería reparado antes de culminar el 2025, sin embargo, la falta de pagos e incertidumbre provocó el abandono de la obra.
"Nos dijeron que nos llamarían para continuar la obra, cosa que nunca pasó, hasta la fecha no nos han pagado", aseguró uno de los trabajadores del sector.
Según vecinos del sector, el agujero comenzó a ser intervenido el 1 de noviembre, pese a que autoridades edilicias aseguran que la zona fue intervenida desde el 22 de octubre.
Por su parte, vendedores del Mercado San Pablo apuntaron que continúan a la espera de soluciones por parte de las autoridades municipales, ya que el enorme agujero representa más que solo una falla en la calle, provocó ventas bajas en los locales cercanos a la zona.
“Esto nos afecta bastante porque vendedores de comida que se ubicaban cerca del sector se tuvieron que ir o cerrar sus locales gracias al mal olor de aguas negras que hay en el sector”, apuntó Orlando Fonseca, poblador de la zona desde hace 40 años.
"Este socavón es un peligro para todos los que permanecemos en la zona, son aguas negras que todo el día están expuestas a niños y adultos mayores, varios locales de comida cerraron operaciones porque es antihigiénico vender comida en las condiciones del sector", apuntaron pobladores de la zona.
Hasta el momento, los conos y cintas que indican "no pasar" es la púnica seña municipal en el sector, pero el riesgo se mantiene latentes para las cientos de personas que transitan el sector diariamente.