Reparación de socavón en barrio El Manchén permanece en el abandono

Pese a que extrabajadores del proyecto aseguraron que la reparación sería concluída en noviembre, pobladores del sector apuntan que la obra registra más de un mes en abandono

  • Actualizado: 16 de enero de 2026 a las 18:25
El socavón fue registrado desde el pasado 16 de octubre tras la época de lluvias que mantuvo la capital en alerta roja.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Desde octubre de 2025, un enorme socavón de aguas negras mantiene en riesgo varias viviendas ubicadas en el barrio El Manchén de la capital.

Pese a que la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) comenzó la reparación del sector, el proyecto fue finalmente abandonado tras las elecciones generales celebradas el 30 de noviembre de 2025.

Extrabajadores de la obra aseguraron a EL HERALDO que inicialmente se proyectaba que el socavón sería reparado antes de culminar el 2025, sin embargo, la falta de pagos e incertidumbre provocó el abandono de la obra.

"Nos dijeron que nos llamarían para continuar la obra, cosa que nunca pasó, hasta la fecha no nos han pagado", aseguró uno de los trabajadores del sector.

Según vecinos del sector, el agujero comenzó a ser intervenido el 1 de noviembre, pese a que autoridades edilicias aseguran que la zona fue intervenida desde el 22 de octubre.

El gran socavón se encuentra a las inmediaciones del concurrido mercado San Pablo.

(Foto: Alex Pérez/EL HERALDO)

Por su parte, vendedores del Mercado San Pablo apuntaron que continúan a la espera de soluciones por parte de las autoridades municipales, ya que el enorme agujero representa más que solo una falla en la calle, provocó ventas bajas en los locales cercanos a la zona.

“Esto nos afecta bastante porque vendedores de comida que se ubicaban cerca del sector se tuvieron que ir o cerrar sus locales gracias al mal olor de aguas negras que hay en el sector”, apuntó Orlando Fonseca, poblador de la zona desde hace 40 años.

"Este socavón es un peligro para todos los que permanecemos en la zona, son aguas negras que todo el día están expuestas a niños y adultos mayores, varios locales de comida cerraron operaciones porque es antihigiénico vender comida en las condiciones del sector", apuntaron pobladores de la zona.

Hasta el momento, los conos y cintas que indican "no pasar" es la púnica seña municipal en el sector, pero el riesgo se mantiene latentes para las cientos de personas que transitan el sector diariamente.

