Proyecto de mitigación en la colonia Miramesí estará listo hasta en 2026

Tegucigalpa, Honduras.-La ejecución del muro de contención que se construye en el margen derecho del río Choluteca, a la altura de la colonia Miramesí será entregado en febrero del 2026. Al menos eso afirman las autoridades municipales.

La obra que inició​​​ en julio del 2024 originalmente sería finalizada en ocho meses, es decir, en marzo del 2025. Sin embargo, a noviembre del 2025 —siete meses después de lo prometido— el panorama de la obra aún refleja máquinas y personal trabajando.

Aunque varios obstáculos causaron que el proyecto se alargara considerablemente, pobladores del sector alegan lentitud en la obras, y exigen a la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) que finalice la construcción lo antes posible.

"En horas pico esta obra es un dolor de cabeza, desde hace más de un año solo hay un carril habilitado en la zona, necesitamos que la alcaldía culmine rápido", aseguró José Madrid, residente del sector.

Julio Quiñónez, coordinador del Programa de Adaptación Urbana al Cambio Climático de la AMDC, explicó que durante el proceso de construcción se experimentaron imprevistos que, inevitablemente retrasaron la obra.