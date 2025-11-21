Proyecto de mitigación en la colonia Miramesí estará listo hasta en 2026

Tegucigalpa, Honduras.-La ejecución del muro de contención que se construye en el margen derecho del río Choluteca, a la altura de la colonia Miramesí será entregado en febrero del 2026. Al menos eso afirman las autoridades municipales.
La obra que inició en julio del 2024 originalmente sería finalizada en ocho meses, es decir, en marzo del 2025. Sin embargo, a noviembre del 2025 —siete meses después de lo prometido— el panorama de la obra aún refleja máquinas y personal trabajando.
Aunque varios obstáculos causaron que el proyecto se alargara considerablemente, pobladores del sector alegan lentitud en la obras, y exigen a la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) que finalice la construcción lo antes posible.
"En horas pico esta obra es un dolor de cabeza, desde hace más de un año solo hay un carril habilitado en la zona, necesitamos que la alcaldía culmine rápido", aseguró José Madrid, residente del sector.
Julio Quiñónez, coordinador del Programa de Adaptación Urbana al Cambio Climático de la AMDC, explicó que durante el proceso de construcción se experimentaron imprevistos que, inevitablemente retrasaron la obra.
"Hubo algunas situaciones que se encontraron en el lugar, por ejemplo: un colector (de aguas negras) oculto que no lográbamos saber que estaba ahí cuando se hizo el diseño y se tuvo que hacer una un pequeño ajuste", explicó.
Sin embargo, aseguró a que la obra ya registra una avance considerable y próximo a ser oficialmente culminado.
"Ya se terminó la perforación y fundición de pilotes, solo tenemos pendiente los pilotes anti socavón", explicó.
Agregó que actualmente se desarrolla "la demolición de pavimento existente para la instalación de tuberías de rebose y aguas grises de las pilas comunitarias".
¿De qué trata el proyecto?
La obra de mitigación nació en respuesta al suceso que ocurrido hace 27 años, en el que se reportó un derrumbe que formó un dique en el río Choluteca durante el paso del huracán Mitch.
Tiene como propósito ofrecer una solución a un problema que afecta a más de 16 comunidades al norte de la capital, mediante la construcción antideslizamientos e inundaciones en la ribera del Rió Choluteca.
La obra cuenta con un presupuesto que supera los 104 millones de lempiras financiados por la Cooperación Alemana (KFW).
Retrasos
Actualmente, más de 22 obras en el Distrito reportan retrasos de hasta un año y medio. Expertos y urbanistas consultados por este rotativo aseguran que, así como en la colonia Miramesí, muchos proyectos relevantes en materia de vialidad y transporte permanecen "estancados".