Túnel entre Florencia y el bulevar Suyapa estará listo en noviembre de 2025

Tegucigalpa, Honduras.- El túnel vehicular entre la colonia Florencia y el bulevar Suyapa será finalizado en noviembre del 2025, según lo informó la Dirección de Control y Seguimiento de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC). De acuerdo con el último reporte de la dependencia, la obra registra un avance del 31.33%. A pesar del bajo porcentaje, las autoridades aseguran que la obra estará concluida dentro del plazo previsto. Uno de los progresos más relevantes corresponde al componente eléctrico, considerado como uno de los aspectos más complejos debido a los trámites que requiere. Hasta ahora se han instalado postes de 45 pies de altura y se avanza en la excavación, armado y fundición de pilotes, con 58 ya concluidos. El proyecto contempla también el corte de terreno hasta el nivel de subrasante para habilitar un tercer carril en la mediana del bulevar Suyapa, lo que dará continuidad al carril del Trans 450 ya existente. Asimismo, se han marcado las redes de agua potable y aguas negras, además de ejecutar cortes y trasplantes de árboles en la zona intervenida.

Además, incluye la construcción de un túnel vehicular de 150 metros de longitud, dividido en dos aproximaciones de 45 y 55 metros respectivamente. Este túnel iniciará en la calle que conduce al centro comercila de la zona y conectará con el bulevar Suyapa, en ambos sentidos, según lo especifica la Dirección de Control Seguimiento. La instalación de muros de aproximación y pilotes de concreto reforzado de 80 centímetros de diámetro, también están contemplados en el proyecto. Sobre estos se construirá una viga corona de 80x70 centímetros, reforzada con acero grado 60, material que también se usará para las paredes y los muros de las aproximaciones. La losa de la superestructura tendrá un espesor de 70 centímetros, mientras que el bordillo y las pantallas del túnel estarán anclados a los pilotes. Además, se levantarán barreras tipo new jersey con barandales de tubos estructurales, con placas de acero de un cuarto de espesor para mayor seguridad. Otro de los componentes es la señalización horizontal y vertical, así como ampliaciones de calzadas en el bulevar, bordillos, aceras y áreas verdes.

La Alcaldía también informó que se construirá una cabina de control de altura, que servirá para regular la entrada de los vehículos, tomando en cuenta que el túnel estará diseñado exclusivamente para automotores livianos. La longitud será de 150 metros y el ancho variará entre 5.41 y 6.40 metros.

De acuerdo con las estimaciones de las autoridades locales, la obra beneficiará a 5,501 conductores a diario, de los cuales el 60% circula en los horarios más críticos: entre 7:00 y 9:00 de la mañana, y entre 3:00 y 6:00 de la tarde.