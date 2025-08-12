Denuncian corte de árboles por trabajos en el túnel hacia Florencia

Tegucigalpa, Honduras.- Vecinos de la capital denunciaron el corte de árboles en la mediana del bulevar Suyapa, en el sector donde se construye el túnel de intersección hacia la colonia Florencia.
“Están cortando los árboles de la mediana por el túnel de la Florencia y no se sabe si los trasplantan o simplemente los eliminan”, expresó uno de los denunciantes.
Algunos residentes pidieron que los árboles retirados sean reubicados en otros espacios para evitar su pérdida.
“Mire los árboles que cortaron en el puente hacia Mateo, todos se secaron y nadie respondió por ese delito ambiental”, recordó otro vecino entrevistado.
Los denunciantes son del criterio que antes de hacer una obra deben tener el lugar indicado para trasplantar los árboles con la menor afectación, “pero la verdad es que no tienen ese cuidado”, insitió un capitalino.
Fue la menor cantidad de árboles.
El director de la gerencia de Gestión Ambiental de la Alcaldía Municipal, Edwin Sánchez, informó que se trasplantó la menor cantidad de árboles.
“Creo que fueron 7 árboles que se trasplantaron, hay un pago de acuerdo al plan de arbitrio que va a los viveros, una entrega de árboles para sembrar y un rescate de la zona”, detalló el funcionario.
Agregó que, como en todos los países, se toma en cuenta las salvaguardas ambientales. “Hay un permiso en la UGA y se sigue todo el procedimiento estrictamente técnico y jurídico para dar un permiso en relación a los que en verdad están en el trayecto de una obra que no podemos tener el desarrollo, pero sí tenemos que mitigar el impacto”, explicó Sánchez.
Por otra parte, explicó que cuando los árboles son muy grandes hay más posibilidad de que no sobrevivan, por ejemplo que tengan de 13 años en adelante. Además, que tienen que utilizarse equipo especializado.