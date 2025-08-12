Denuncian corte de árboles por trabajos en el túnel hacia Florencia

Tegucigalpa, Honduras.- Vecinos de la capital denunciaron el corte de árboles en la mediana del bulevar Suyapa, en el sector donde se construye el túnel de intersección hacia la colonia Florencia.

“Están cortando los árboles de la mediana por el túnel de la Florencia y no se sabe si los trasplantan o simplemente los eliminan”, expresó uno de los denunciantes.

Algunos residentes pidieron que los árboles retirados sean reubicados en otros espacios para evitar su pérdida.

“Mire los árboles que cortaron en el puente hacia Mateo, todos se secaron y nadie respondió por ese delito ambiental”, recordó otro vecino entrevistado.