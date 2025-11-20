Obras de reconstrucción de puente El Dólar de la San Miguel, en etapa final

Tegucigalpa, Honduras.- El muro de refuerzo destinado a fortalecer las bases del puente El Dólar, ubicado en el anillo periférico a inmediaciones de la colonia San Miguel, está en su etapa final de construcción.

El proyecto, ejecutado por la Alcaldía Municipal del Distrito Central, comenzó hace casi un año tras múltiples denuncias de los capitalinos que transitan diariamente por la zona.

“Ya estamos finalizando con este muro de refuerzo que comenzamos hace unos meses”, detalló uno de los encargados de la obra.

El trabajador explicó que al menos un 90% del proyecto está concluido. “Solo faltan algunos detalles que en los próximos días terminamos”, afirmó.

Agregó que la intervención en la estructura del puente está prácticamente finalizada. “Solo lleva un pasamanos y con eso concluimos estos trabajos”, señaló el miembro del personal, quien prefirió omitir su nombre.

En agosto de 2025, los trabajos presentaban pocos avances. “La lentitud de la obra era evidente y los ciudadanos se quejaban de la demora”, recordó un residente de la zona.