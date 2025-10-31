Avances notorios: ¿cuándo finaliza la construcción del puente peatonal de la Teletón?

El puente peatonal que se construye frente a la Teletón sigue en labores de construcción, pese a que la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) prometió que estaría listo a finales de octubre.
Cientos de personas que acuden todos los días al centro de rehabilitación se mantienen desesperadas porque esta obra termine y les garantice la seguridad al momento de cruzar el bulevar Fuerzas Armadas.
Mientras eso ocurre, los ciudadanos se ven en la obligación de cruzar por en medio del bulevar, corriendo el riesgo de ser atropellados en cualquier instante.
El proyecto promete agregar tres rampas al puente para facilitar el cruce de personas que sufren problemas de movilidad y utilizan sillas de ruedas o muletas.
La estructura de este proyecto está pensada de forma inclusiva. La idea es que los pacientes y demás peatones crucen de forma segura el bulevar.
La más reciente fecha de entrega de la obra de la Alcaldía Municipal es que el puente esté habilitado en unas tres semanas más.
No obstante, EL HERALDO se avocó al lugar para revisar lo avances y aún falta que terminen varios detalles de la estructura.
Este proyecto comenzó a ejecutarse en octubre de 2024, es decir, hace más de 12 meses y sus avances, aunque notorios, no terminan de ponerlo en funcionamiento.
Las proyecciones iniciales indicaban que la obra estaría terminada en junio de este 2025; evidentemente, no ocurrió de esa forma.
Han transcurrido cuatro meses después de la fecha prevista y la estructura aún se encuentra sin terminar.
Por varios meses, la obra estuvo paralizada. La zona de construcción se veía desolada y sin esperanza de terminar la estructura que tanta ilusión provoca.
Sin embargo, de un día para otro, los trabajos se retomaron y comenzaron a mostrar grandes avances.
Y, aunque la promesa era que estaría listo a finales de octubre, lo más probable es que esté terminado hasta noviembre o diciembre.
La municipalidad informó que esta obra tiene una inversión que supera los 14 millones de lempiras.
Dentro del plan de construcción se tiene previsto incluir dos estaciones de buses -una de cada lado del bulevar- y también mejorar la señalización de ese tramo vehicular.
Las autoridades municipales informaron este jueves una nueva fecha de conclusión. Ahora el plazo se extiende al próximo 24 de noviembre. La ciudadanía mantiene la esperanza de que ya sea habilitado.