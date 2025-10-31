  1. Inicio
Avances notorios: ¿cuándo finaliza la construcción del puente peatonal de la Teletón?

La obra del puente peatonal frente a la Teletón, sobre el bulevar Fuerzas Armadas, continúa en ejecución, aunque la Alcaldía había anunciado que estaría finalizada a finales de octubre. ¿Cuándo es la nueva fecha de habilitación?

  • 31 de octubre de 2025 a las 06:39
El puente peatonal que se construye frente a la Teletón sigue en labores de construcción, pese a que la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) prometió que estaría listo a finales de octubre.

Foto: David Romero /EL HERALDO
Cientos de personas que acuden todos los días al centro de rehabilitación se mantienen desesperadas porque esta obra termine y les garantice la seguridad al momento de cruzar el bulevar Fuerzas Armadas.

 Foto: David Romero /EL HERALDO
Mientras eso ocurre, los ciudadanos se ven en la obligación de cruzar por en medio del bulevar, corriendo el riesgo de ser atropellados en cualquier instante.

Foto: David Romero /EL HERALDO
El proyecto promete agregar tres rampas al puente para facilitar el cruce de personas que sufren problemas de movilidad y utilizan sillas de ruedas o muletas.

 Foto: David Romero /EL HERALDO
La estructura de este proyecto está pensada de forma inclusiva. La idea es que los pacientes y demás peatones crucen de forma segura el bulevar.

Foto: David Romero /EL HERALDO
La más reciente fecha de entrega de la obra de la Alcaldía Municipal es que el puente esté habilitado en unas tres semanas más.

Foto: David Romero /EL HERALDO
No obstante, EL HERALDO se avocó al lugar para revisar lo avances y aún falta que terminen varios detalles de la estructura.

 Foto: David Romero /EL HERALDO
Este proyecto comenzó a ejecutarse en octubre de 2024, es decir, hace más de 12 meses y sus avances, aunque notorios, no terminan de ponerlo en funcionamiento.

 Foto: David Romero /EL HERALDO
Las proyecciones iniciales indicaban que la obra estaría terminada en junio de este 2025; evidentemente, no ocurrió de esa forma.

Foto: David Romero /EL HERALDO
Han transcurrido cuatro meses después de la fecha prevista y la estructura aún se encuentra sin terminar.

Foto: David Romero /EL HERALDO
Por varios meses, la obra estuvo paralizada. La zona de construcción se veía desolada y sin esperanza de terminar la estructura que tanta ilusión provoca.

Foto: David Romero /EL HERALDO
Sin embargo, de un día para otro, los trabajos se retomaron y comenzaron a mostrar grandes avances.

 Foto: David Romero /EL HERALDO
Y, aunque la promesa era que estaría listo a finales de octubre, lo más probable es que esté terminado hasta noviembre o diciembre.

Foto: David Romero /EL HERALDO
La municipalidad informó que esta obra tiene una inversión que supera los 14 millones de lempiras.

 Foto: David Romero /EL HERALDO
Dentro del plan de construcción se tiene previsto incluir dos estaciones de buses -una de cada lado del bulevar- y también mejorar la señalización de ese tramo vehicular.

Foto: David Romero /EL HERALDO
Las autoridades municipales informaron este jueves una nueva fecha de conclusión. Ahora el plazo se extiende al próximo 24 de noviembre. La ciudadanía mantiene la esperanza de que ya sea habilitado.

Foto: David Romero /EL HERALDO
