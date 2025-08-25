  1. Inicio
  2. · Tegucigalpa

Urge concluir el muro que refuerza el puente El Dólar en la San Miguel

El socavón del puente El Dólar es intervenido por la AMDC. Sin embargo, los pobladores se quejan de la lentitud en la zona que pone en riesgo la vida de decenas de conductores y peatones

  • 25 de agosto de 2025 a las 17:51
Urge concluir el muro que refuerza el puente El Dólar en la San Miguel

Algunos locatarios se han quejado del lento avance de las obras en la zona, ya que la estructura tiene más de ocho meses de haberse desmoronado y la obra aún no se ha terminado.

Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- El puente El Dólar, ubicado sobre el anillo periférico a la altura de la colonia San Miguel, continúa generando preocupación entre conductores y peatones debido a su deterioro.

Un socavón debilitó uno de sus extremos y lo mantiene en riesgo de colapso, situación que afecta a quienes utilizan esta vía a diario para movilizarse entre la colonia y el resto de la capital.

La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) informó que la construcción de un muro de refuerzo avanza con trabajos de estabilización y protección del talud para evitar que la estructura siga desmoronándose.

La Chico urge monitoreo de puentes vehiculares en Tegucigalpa y Comayagüela

“La construcción de un muro de refuerzo para evitar el colapso del puente El Dólar, que cruza el anillo periférico en la San Miguel, avanza con trabajos de estabilización y protección de talud para que la estructura no continúe desmoronándose”, aseguró la AMDC a través de un comunicado.

Sin embargo, vecinos han manifestado su inconformidad por el lento avances, que ya supera los ocho meses desde que inició la afectación y aún no ha sido concluida.

Uno de los ingenieros encargado del proyecto, aseguró que el retraso se debía a las últimas lluvias registradas en la capital que han interrumpido las obras programadas.

Según informó la AMDC, las labores incluyen una base de concreto para reforzar la estructura, cimentación con concreto ciclópeo, construcción de un muro de contención de mampostería, un filtro y también un relleno por capas en el paredón.

Mientras los refuerzos no se terminen, la estructura sigue siendo un peligro para los conductores y peatones que lo atraviesen.

Mientras los refuerzos no se terminen, la estructura sigue siendo un peligro para los conductores y peatones que lo atraviesen.

(Foto: Cortesía)
Cada tres o cinco años se deben hacer revisiones de puentes en Honduras

Para hacer los trabajos se debió retirar un poste de retención del tendido eléctrico de la zona del socavón, al igual que el sistema de alcantarillado, el cual colapsó.

La acera del extremo afectado también cedió en su totalidad. En febrero de este año, se reportó la caída de un peatón que pasaba por la estructura. Por fortuna, el involucrado salió con vida del incidente, pero presentó varias fracturas.

Este rotativo intentó comunicación con las autoridades municipales para conocer la fecha en la que se estima culminar, sin embargo, hasta el cierre de esta nota no se recibió ninguna respuesta.

Tras colapso de puente, Alcaldía verifica estado de 15 obras en la capital hondureña

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Nayely Santos
Nayely Santos
Periodista

Amante de la redacción sobre temas sociales. Siempre busca la calidad, transparencia y dedicación en su trabajo. Es licenciada en Periodismo por Ceutec.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias