Urge concluir el muro que refuerza el puente El Dólar en la San Miguel

Tegucigalpa, Honduras.- El puente El Dólar, ubicado sobre el anillo periférico a la altura de la colonia San Miguel, continúa generando preocupación entre conductores y peatones debido a su deterioro. Un socavón debilitó uno de sus extremos y lo mantiene en riesgo de colapso, situación que afecta a quienes utilizan esta vía a diario para movilizarse entre la colonia y el resto de la capital. La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) informó que la construcción de un muro de refuerzo avanza con trabajos de estabilización y protección del talud para evitar que la estructura siga desmoronándose.

“La construcción de un muro de refuerzo para evitar el colapso del puente El Dólar, que cruza el anillo periférico en la San Miguel, avanza con trabajos de estabilización y protección de talud para que la estructura no continúe desmoronándose”, aseguró la AMDC a través de un comunicado. Sin embargo, vecinos han manifestado su inconformidad por el lento avances, que ya supera los ocho meses desde que inició la afectación y aún no ha sido concluida. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Uno de los ingenieros encargado del proyecto, aseguró que el retraso se debía a las últimas lluvias registradas en la capital que han interrumpido las obras programadas. Según informó la AMDC, las labores incluyen una base de concreto para reforzar la estructura, cimentación con concreto ciclópeo, construcción de un muro de contención de mampostería, un filtro y también un relleno por capas en el paredón.