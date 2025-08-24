Inauguran nueva subestación de bomberos en la aldea Cerro Grande de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Rescates, incendios, primeros auxilios y todo tipo de emergencias son atendidos a diario por el Cuerpo de Bomberos de Honduras. El problema es que algunos de estos reportes provienen de zonas de difícil acceso. Para evitar pérdidas de tiempo y atender con mayor rapidez las emergencias que se registran en el país, el Cuerpo de Bomberos ha habilitado una serie de subestaciones que permiten dar cobertura a la mayoría de zonas. Actualmente, Honduras cuenta con 50 subestaciones distribuidas en los 18 departamentos. Solo el Distrito Central (DC) cuenta con ocho de ellas; de hecho, la más reciente fue inaugurada este fin de semana.

"Tegucigalpa ya cuenta con ocho estaciones de bomberos en servicio, con la que se aperturó en la aldea Cerro Grande", anunciaron los bomberos a través de su página oficial. La nueva estación lleva por nombre Coronel Asdrúbal Varela Lanza, en homenaje a uno de los primeros comandantes generales del Cuerpo de Bomberos. Ubicada en la calle principal de la aldea Cerro Grande de la capital, la obra tuvo una inversión superior a los 12 millones de lempiras, provenientes de la institución y de aportes de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC). Jorge Aldana, edil capitalino, estuvo presente en la inauguración y aseguró que esta iniciativa permitirá a las autoridades "llegar a más sectores, tener más cerca la respuesta ante cualquier emergencia en este sector de Comayagüela".