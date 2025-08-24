Inauguran nueva subestación de bomberos en la aldea Cerro Grande de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Rescates, incendios, primeros auxilios y todo tipo de emergencias son atendidos a diario por el Cuerpo de Bomberos de Honduras. El problema es que algunos de estos reportes provienen de zonas de difícil acceso.
Para evitar pérdidas de tiempo y atender con mayor rapidez las emergencias que se registran en el país, el Cuerpo de Bomberos ha habilitado una serie de subestaciones que permiten dar cobertura a la mayoría de zonas.
Actualmente, Honduras cuenta con 50 subestaciones distribuidas en los 18 departamentos. Solo el Distrito Central (DC) cuenta con ocho de ellas; de hecho, la más reciente fue inaugurada este fin de semana.
“Tegucigalpa ya cuenta con ocho estaciones de bomberos en servicio, con la que se aperturó en la aldea Cerro Grande”, anunciaron los bomberos a través de su página oficial.
La nueva estación lleva por nombre Coronel Asdrúbal Varela Lanza, en homenaje a uno de los primeros comandantes generales del Cuerpo de Bomberos.
Ubicada en la calle principal de la aldea Cerro Grande de la capital, la obra tuvo una inversión superior a los 12 millones de lempiras, provenientes de la institución y de aportes de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).
Jorge Aldana, edil capitalino, estuvo presente en la inauguración y aseguró que esta iniciativa permitirá a las autoridades “llegar a más sectores, tener más cerca la respuesta ante cualquier emergencia en este sector de Comayagüela”.
El alcalde resaltó que “viene la temporada de lluvias y los bomberos son los primeros en estar al servicio de la ciudadanía ante cualquier situación de emergencia que se presente en la capital, por eso tener una estación de bomberos es importante”.
Ángel Romelio Fúnez, general del Cuerpo de Bomberos, afirmó que esta nueva estación ayudará a la institución a “reforzar nuestra capacidad operativa”, ya que estarán más cerca de los sectores a los que antes tardaban mucho tiempo en llegar.
Los vecinos de Cerro Grande y colonias aledañas esperan estar más seguros y recibir atenciones inmediatas ahora que cuentan con la cercanía de los bomberos.
Otros sectores del país esperan que este tipo de infraestructuras sigan inaugurándose, para que disminuyan las emergencias y las pérdidas humanas.