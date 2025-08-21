Aguacero deja inundaciones y árboles caídos en Tegucigalpa y Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras.- Las últimas lluvias registradas en Tegucigalpa y Comayagüela provocaron múltiples incidencias como caídas de árboles, inundaciones y vehículos quedados en zonas anegadas.

El coordinador del Programa de Adaptación Urbana al Cambio Climático de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), Julio Quiñones, informó que hubo incidencias en al menos 12 sectores, incluida la colonia El Dorado donde se registró material de construcción arrastrado.

También se registraron desbordamientos de quebradas en la colonia Alameda y en la Nueva Suyapa, así como tragantes obstruidos en la colonia Kennedy. En el anillo periférico, un vehículo quedó atrapado por acumulación de agua.

Quiñones agregó que este jueves se reportó una vivienda dañada en Altos de la Sosa, luego de que un árbol cayera sobre el techo. El caso fue atendido por el Comité de Emergencia Municipal (Codem).

Por su parte, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco), informó que se brindaron 17 atenciones en distintos sectores de la capital. Según la institución, los incidentes se produjeron durante la tarde y noche del 20 de agosto, dejando afectaciones en varias colonias y barrios.

