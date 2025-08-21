Aguacero deja inundaciones y árboles caídos en Tegucigalpa y Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras.- Las últimas lluvias registradas en Tegucigalpa y Comayagüela provocaron múltiples incidencias como caídas de árboles, inundaciones y vehículos quedados en zonas anegadas.
El coordinador del Programa de Adaptación Urbana al Cambio Climático de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), Julio Quiñones, informó que hubo incidencias en al menos 12 sectores, incluida la colonia El Dorado donde se registró material de construcción arrastrado.
También se registraron desbordamientos de quebradas en la colonia Alameda y en la Nueva Suyapa, así como tragantes obstruidos en la colonia Kennedy. En el anillo periférico, un vehículo quedó atrapado por acumulación de agua.
Quiñones agregó que este jueves se reportó una vivienda dañada en Altos de la Sosa, luego de que un árbol cayera sobre el techo. El caso fue atendido por el Comité de Emergencia Municipal (Codem).
Por su parte, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco), informó que se brindaron 17 atenciones en distintos sectores de la capital. Según la institución, los incidentes se produjeron durante la tarde y noche del 20 de agosto, dejando afectaciones en varias colonias y barrios.
Entre las zonas más impactadas está la aldea Aceituno, Mateo, Bulevar Económica Europea y la aldea La Montañita, donde se reportaron árboles caídos.
Asimismo, en colonias como Cerro Grande, El Pedregal, La Cañada, barrio El Momonguito, Villa Nueva, Residencial Honduras y colonia Emanuel se registraron inundaciones.
Otros sectores como residencial El Guayabo, colonia La Vega, Buenos Aires de Oriente y Las Colinas también reportaron inundaciones según el informe oficial de Copeco.
La institución informó que se han coordinado con los subcomisionados de la Regional 7 y 8, además del Cuerpo de Bomberos y el Codem para dar respuesta inmediata a los reportes de la ciudadanía.
También se activó la Unidad de Respuesta Inmediata (URI) con el fin de atender de forma rápida las emergencias que dejaron las fuertes lluvias en distintos puntos del Distrito Central.
Las autoridades municipales y de gestión de riesgos reiteraron a la población tomar precauciones ante cualquier inicidencia ein formar a la línea 100 de la Alcaldía Municipal.