  1. Inicio
  2. · Tegucigalpa

Aguacero deja inundaciones y árboles caídos en Tegucigalpa y Comayagüela

Calles inundadas, tragantes obstruidos y viviendas dañadas son parte de las incidencias provocadas por las lluvias en la capital hondureña

  • 21 de agosto de 2025 a las 17:16
Aguacero deja inundaciones y árboles caídos en Tegucigalpa y Comayagüela

En Altos de la Sosa una vivienda resultó dañada tras la caída de un árbol, reportó el Comité de Emergencia Municipal.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Las últimas lluvias registradas en Tegucigalpa y Comayagüela provocaron múltiples incidencias como caídas de árboles, inundaciones y vehículos quedados en zonas anegadas.

El coordinador del Programa de Adaptación Urbana al Cambio Climático de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), Julio Quiñones, informó que hubo incidencias en al menos 12 sectores, incluida la colonia El Dorado donde se registró material de construcción arrastrado.

También se registraron desbordamientos de quebradas en la colonia Alameda y en la Nueva Suyapa, así como tragantes obstruidos en la colonia Kennedy. En el anillo periférico, un vehículo quedó atrapado por acumulación de agua.

Quiñones agregó que este jueves se reportó una vivienda dañada en Altos de la Sosa, luego de que un árbol cayera sobre el techo. El caso fue atendido por el Comité de Emergencia Municipal (Codem).

Por su parte, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco), informó que se brindaron 17 atenciones en distintos sectores de la capital. Según la institución, los incidentes se produjeron durante la tarde y noche del 20 de agosto, dejando afectaciones en varias colonias y barrios.

De acuerdo con la institución, las incidencias ocurrieron en horas de la tarde y noche del miércoles 20 de agosto, dejando afectaciones en múltiples colonias y barrios de la capital.

Tres días de lluvias en Tegucigalpa y zona central, pronostica Cenaos

Entre las zonas más impactadas está la aldea Aceituno, Mateo, Bulevar Económica Europea y la aldea La Montañita, donde se reportaron árboles caídos.

Asimismo, en colonias como Cerro Grande, El Pedregal, La Cañada, barrio El Momonguito, Villa Nueva, Residencial Honduras y colonia Emanuel se registraron inundaciones.

Otros sectores como residencial El Guayabo, colonia La Vega, Buenos Aires de Oriente y Las Colinas también reportaron inundaciones según el informe oficial de Copeco.

Copeco reportó 17 atenciones por emergencias a causa de las lluvias que golpearon la capital durante la tarde y noche del 20 de agosto.

Copeco reportó 17 atenciones por emergencias a causa de las lluvias que golpearon la capital durante la tarde y noche del 20 de agosto.

 (Foto: Cortesía)

La institución informó que se han coordinado con los subcomisionados de la Regional 7 y 8, además del Cuerpo de Bomberos y el Codem para dar respuesta inmediata a los reportes de la ciudadanía.

Vaguada provocará lluvias en varias regiones y calor en el sur de Honduras

También se activó la Unidad de Respuesta Inmediata (URI) con el fin de atender de forma rápida las emergencias que dejaron las fuertes lluvias en distintos puntos del Distrito Central.

Las autoridades municipales y de gestión de riesgos reiteraron a la población tomar precauciones ante cualquier inicidencia ein formar a la línea 100 de la Alcaldía Municipal.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Marbin López
Marbin López
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Periodista de la sección Metro desde 2023. Contador de historias, formado en reportajes de periodismo cultural. Creador de pódcast de poesía, apasionado por la literatura e historia de Honduras.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias