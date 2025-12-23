Exconsejeros del CNE llaman a realizar una declaratoria parcial por niveles electivos

Tegucigalpa, Honduras.- Un grupo de exmagistrados y exconsejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE), instaron a las actuales autoridades electorales a acelerar el proceso del cierre del escrutinio basado en el cumplimiento de la Ley Electoral, y hacer la declaratoria en tiempo y forma, incluyendo la posibilidad que sea de manera parcial, es decir, por nivel electivo.
El pronunciamiento fue realizado a nombre de los exfuncionarios electorales, Roberto Callejas, Denis Gómez, Jacobo Hernández, Kelvin Aguirre, German Lobo y Flavio Nájera.
En el documento valoraron la concurrencia de la ciudadanía el domingo 30 de noviembre a ejercer el sufragio, al tiempo de reflexionar que al terminar el escrutinio con base a Ley, se asegura la certidumbre y la seguridad de los resultados que por ley deben certificar, en primera instancia a los partidos políticos y en segunda, a la ciudadanía en general.
Al mismo tiempo consideran que la declaratoria se debe hacer a pesar de la politización y consecuentes amenazas desde el Ministerio Público (MP), las Fuerzas Armadas (FF AA), el Congreso Nacional, la Policía y demás instituciones del Estado que se han ideologizado e instrumentalizado en el socavamiento institucional y la deslegitimación del proceso electoral primario y general.
Los poderes del Estado y la institucionalidad deben eviten los intentos de suplantación de las funciones constitucionales atribuidas indefectiblemente al CNE, y de consumarse constituyen delito imprescriptible, advirtieron.
Al mismo tiempo propusieron realizar una revisión profunda y exhaustivamente técnica, no política, del sistema electoral para adecuarlo a los intereses de la ciudadanía, congruente y consecuente con las buenas prácticas internacionales de transparencia electoral que caracterizan a las elecciones democráticas.
Agradecieron a las misiones de observación electoral de la Unión Europea y de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Para los exconsejeros resultan lamentables los actos recientes de violencia generados por motivaciones políticas que no corresponden a la democracia que se intenta construir a través de los procesos eleccionarios en Honduras.
De igual forma, solicitaron a la Policía Nacional y a las FF AA a cumplir con su función constitucional con la seguridad ciudadana, de momento precarizada durante esta nueva crisis electoral, y a las dirigencias de los partidos políticos que catalizan estos actos violentos, les pidieron cordura y el respeto a las normas que rigen la disputa electoral en este momento de polarización agravada.
También, comprometieron ante la ciudadanía en general para trabajar una propuesta técnica a partir del mes de enero de 2026, tanto de reformas constitucionales, como la segunda vuelta y la integración de los organismos de la función electoral constitucional.
Los exfuncionarios consideran que son necesarias reformas electorales que actualicen la práctica de elecciones, la participación ciudadana y la participación política entre las Juntas Receptoras de Votos (JRV) y los organismos electorales departamentales y municipales, la transmisión de resultados electorales preliminares, el escrutinio y la divulgación.