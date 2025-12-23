Exconsejeros del CNE llaman a realizar una declaratoria parcial por niveles electivos

Tegucigalpa, Honduras.- Un grupo de exmagistrados y exconsejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE), instaron a las actuales autoridades electorales a acelerar el proceso del cierre del escrutinio basado en el cumplimiento de la Ley Electoral, y hacer la declaratoria en tiempo y forma, incluyendo la posibilidad que sea de manera parcial, es decir, por nivel electivo.

El pronunciamiento fue realizado a nombre de los exfuncionarios electorales, Roberto Callejas, Denis Gómez, Jacobo Hernández, Kelvin Aguirre, German Lobo y Flavio Nájera.

En el documento valoraron la concurrencia de la ciudadanía el domingo 30 de noviembre a ejercer el sufragio, al tiempo de reflexionar que al terminar el escrutinio con base a Ley, se asegura la certidumbre y la seguridad de los resultados que por ley deben certificar, en primera instancia a los partidos políticos y en segunda, a la ciudadanía en general.

Al mismo tiempo consideran que la declaratoria se debe hacer a pesar de la politización y consecuentes amenazas desde el Ministerio Público (MP), las Fuerzas Armadas (FF AA), el Congreso Nacional, la Policía y demás instituciones del Estado que se han ideologizado e instrumentalizado en el socavamiento institucional y la deslegitimación del proceso electoral primario y general.