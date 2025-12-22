Augusto Aguilar: Pleno del CNE deberá resolver actas anuladas por las JEVR

Tegucigalpa, Honduras.- A pocos días de que culmine el plazo para dar la declaratoria oficial, el Consejo Nacional Electoral (CNE) también deberá resolver aquella actas presidenciales que fueron anuladas y marcadas con ceros por las Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JEVR). Augusto Aguilar, exmagistrado del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE), indicó que de momento estas actas no influyen en los resultados, pero las máximas autoridades del CNE deberá tomar una decisión.

"Podrían contarse o declararse nulas, pero eso lo tiene que resolver el pleno", recalcó. Desde el Partido Nacional han señalado que los miembros de las JEVR en representación Partido Liberal y Libertad y Refundación (Libre) determinaron anular las actas que llegaron al Centro Logístico Electoral (CLE) sin su respectivo cuaderno de votación, el cual es utilizado para verificar que la cantidad de votos cuadre con el número de electores de la Junta Receptora de Votos (JRV). El artículo 296 de la Ley Electoral establece durante el escrutinio especial que cuando los resultados del acta no coincidan con los votos se deberá "levantar un acta especial que contenga los resultados correctos, dicha acta sustituirá la levantada por la Junta Receptora de Votos de que se trate". Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Si bien el cuaderno de electores es fundamental, Aguilar enfatizó que las JEVR no tienen facultad para declarar nulas las actas aún bajo este escenario. Además, la normativa no ordena que las actas con este tipo de irregularidad deban dejarse en ceros.

Seguir con el conteo

Para acelerar el escrutinio especial considerando que quedan menos de 10 días para que órgano electoral emita la declaratoria oficial, Aguilar sugirió "lo que corresponde es que las aparten y continúen con el conteo normal. Esas que están aparte (las actas nulas) son por las que se va a pronunciar el pleno". Aguilar comentó que el pleno puede solucionar esta situación puede en una sola sesión, pero prevé que esto se demoraría más de lo que debería por la conflictividad que impera entre los consejeros Marlon Ochoa, Cossette López y Ana Paola Hall. Respecto a si quienes marcaron ceros en las actas, el exmagistrado explicó que "si la dejan en cero no es delito porque no favorecen a nadie, a menos que esté todo el material electoral y no las hayan contado a propósito, maliciosamente, pero en este caso es diferente porque no viene el cuadernillo". Por ende, reiteró que ya no se le deben marcar ceros, sino mejor apartarlas. Han transcurrido más de 20 días desde que millones de hondureños salieron a ejercer el sufragio y aun el órgano electoral no ha oficializado al ganador.