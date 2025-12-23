Con las actas escrutadas, ya se puede declarar al ganador de la Presidencia, según codirector del CNE

Tegucigalpa, Honduras.- La demora en la realización del escrutinio especial de actas electorales sigue siendo uno de los protagonistas de este proceso electoral, aun sin concluir; miembros del Partido Libertad y Refundación (Libre), y el Partido Liberal (PL) serían los responsables del entuerto. Así lo denunció el codirector del Consejo Nacional Electoral (CNE), Eduardo Fuentes, quien además, lamentó el ataque del que fueron objeto los escrutadores designados por el Partido Nacional, cuando abordaban el autobús que los transportaría a sus casas; esto provocó que el turno B, que iniciaría a las 7:00 de la noche, tuviera que retrasarse al menos cuatro horas. "Se incorporaron a la divulgación 600 actas, producto de una revisión visual, como lo establece el Sistema de Transmisión de Resultados y su propio Reglamento, lo cual generó una molestia en los representantes del Partido Liberal y del Partido de Libertad y Refundación, que implicó que mencionaran la no disposición de comenzar el turno B, se planteó el hecho que no hubiera turno B y finalmente se quedó, pero arrancó al filo de las 11:00 de la noche", reveló Fuentes.

Ese impasse derivó en que los 400 escrutadores del turno A, que debían de estar en las Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JEVR), comenzaran sus labores a eso de las 9:15 de la mañana, aunque habían llegado al Centro Logístico Electoral (CLE) antes de las 7:00 de la mañana.



Las expectativas de las autoridades del CNE es que el escrutinio especial de las 2,792 actas que presentaron inconsistencias en el nivel presidencial, pueda terminar hoy 23 de diciembre, antes de que finalice el turno A, a las 7:00 de la noche, sin embargo, podría alargarse. En caso de extenderse y de que llegara al 24 de diciembre, en la víspera de la Navidad, Eduardo Fuentes, manifestó que "habrá que ver qué determinación toma el pleno de consejeros a nivel administrativo, pero evidentemente hay una fecha fatal que es el 30 de diciembre, y en función de ello poder tener todas esas consistencias ya establecidas tomar la determinación de que se hará en un horario especial".

El Consejo Nacional Electoral, previendo cualquiera de las situaciones que llegasen a una dilación del escrutinio especial, emitió un acuerdo de habilitación de horas y días inhábiles, es decir, que toda hora y cualquier día es hábil para poder realizar gestiones administrativas, pero sobre todo gestiones operativas-técnicas electorales.



El plazo límite para que el Consejo Nacional Electoral haga la declaratoria de las elecciones generales del 2025, es el próximo 30 de diciembre, sin embargo, hay altas posibilidades de que ese pronunciamiento pueda darse antes de esa fecha. La Ley Electoral de Honduras establece que es factible que la declaratoria de elecciones pueda hacerse sólo para el nivel presidencial, es decir, de forma parcial, y posteriormente hacerlo para los niveles de diputaciones y corporaciones municipales; en el afán de calmar los ánimos y la ansiedad de la población, ese sería el escenario más seguro.