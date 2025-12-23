  1. Inicio
Siboldi rompe el silencio sobre supuesta relación con Tatiana Flores: "lo sabe manejar"

El ex jugador y entrenador uruguayo, Robert Dante Siboldi, ha dado la cara y reacciona sobre el tema de una supuesta relación con la futbolista mexicana, Tatiana Flores

  • Actualizado: 23 de diciembre de 2025 a las 10:40
Siboldi rompe el silencio sobre supuesta relación con Tatiana Flores: lo sabe manejar
Robert Dante Siboldi, ex entrenador de Tigres, finalmente rompió el silencio tras su abrupta salida del club regiomontano.
El estratega uruguayo calificó como calumnias los rumores que lo vinculaban sentimentalmente con la jugadora Tatiana Flores y los señalamientos de espionaje contra su cuerpo técnico.
Dos polémicas se desataron en Tigres luego de la salida de Siboldi, la primera era la la filtración de información por parte de su cuerpo técnico y otra sobre una supuesta relación sentimental con Tatiana Flores.
En una entervista con “La Última Palabra” de Fox Sports, Siboldi decidió contrar la verdad y aseguró que nadie le sacó pruebas de su romance con Tatiana.
Su auxiliar Miguel Fuentes fue señalado de haber filtrado información a Rayados de Monterrey, algo que nunca probó el club ni quienes lo acusaban de hacer eso.
"Sin mostrar una sola prueba de todo lo que nos calumniaron, de todo lo que nos culparon, tanto a Miguel (Fuentes) como a mi. Encima inventado historias con una jugadora menor, con una chica del club que no tenía nada que ver y ni siquiera la conozco".
Y señala al culpable de todo: "Se ve que es el ‘modus operandi’ de esta gente (directiva de Tigres)".
La familia de Siboldi resultó afectada por las acusaciones que lo ponían en una relación con Tatiana Flores.
"Yo la puedo librar, pero no hay que olvidar que tengo una hija de 15 años que va al colegio, pero por suerte lo sabe manejar, mis dos hijos supieron manejar la situación, mi señora que fue la que paró todo con respecto a eso. Había que hablar con los maestros, con las escuelas, cómo que su papá pudo tener una actitud de esas”.
A pesar de la tormenta mediática, el técnico destacó la fortaleza de su familia y la confianza que mantuvieron en él durante todo el proceso.
“Había que pasar ese trago amargo, ellos saben quien soy por suerte mi esposa me conoce perfectamente y mis hijos más”.
Pasaron casi dos años de la polémica que lo sacó de Tigres y asegura que nadie le sacó una prueba.
Aunque su etapa en la institución terminó de forma estrepitosa tras haber conseguido un título de liga, el estratega reafirma su integridad frente a los señalamientos que afectaron su carrera y vida personal.
Con 60 años, Siboldi es reconocido por su trayectoria como portero y también como entrenador.
