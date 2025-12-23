  1. Inicio
OEA condena ataques de colectivos de Libre a miembros del Partido Nacional

La OEA hizo un llamado a los políticos para cesar la violencia post electoral

  • Actualizado: 23 de diciembre de 2025 a las 14:16
Tres personas fueron trasladadas a un centro médico tras el ataque la noche del 22 de diciembre.

Foto: Cortesía redes

Washington, EE UU.- La Organización de Estados Americanos (OEA) emitió un pronunciamiento luego que colectivos de Libertad y Refundación (Libre) atacaran a miembros del Partido Nacional la noche del 22 de diciembre.

El ataque se dio cuando escrutadores del Partido Nacional salían del Centro Logístico Electoral y fueron atacados con piedras y bombos molotov.

Militantes del Partido Nacional denuncian ataques por parte de colectivos de Libre

Ante ello, la OEA, mediante su Misión de Observación Electoral en Honduras, “condena enérgicamente la agresión sufrida por ciudadanos hondureños que participaban del escrutinio, exhortando al Estado a desarrollar rápidamente las investigaciones correspondientes”.

La OEA pidió a los líderes políticos una actitud responsable e instó al cese de la violencia post electoral.

“Al mismo tiempo, desea pronta recuperación a las personas lesionadas. Los graves hechos denunciados marcan un punto límite en la creciente escalada de violencia que experimenta el conteo de votos, y exige de los liderazgos políticos, de todos los sectores, una actitud responsable con el país y su futuro, que evite nuevas expresiones de violencia y garantice la continuidad democrática”.

Finalmente establecieron que “los equipos de la Misión continuarán observando la fase final del escrutinio, reforzando sus protocolos de seguridad acorde a las circunstancias”.

EN VIVO resultados durante el escrutinio especial elecciones Honduras 2025

El incidente se produjo en las inmediaciones del Centro Logístico Electoral cuando las víctimas -identificadas como Flor Idalia Esquivel, Joseph Alexander Galdámez y Kenia Gisela Pinto- abordaban un autobús tras participar en el recuento especial de 2.792 actas con inconsistencias.

La consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, expresó su solidaridad con los lesionados y condenó "enérgicamente cualquier hecho de violencia que atente contra la integridad física y moral" de las personas involucradas en el escrutinio especial.

