OEA condena ataques de colectivos de Libre a miembros del Partido Nacional

Washington, EE UU.- La Organización de Estados Americanos (OEA) emitió un pronunciamiento luego que colectivos de Libertad y Refundación (Libre) atacaran a miembros del Partido Nacional la noche del 22 de diciembre.
El ataque se dio cuando escrutadores del Partido Nacional salían del Centro Logístico Electoral y fueron atacados con piedras y bombos molotov.
Ante ello, la OEA, mediante su Misión de Observación Electoral en Honduras, “condena enérgicamente la agresión sufrida por ciudadanos hondureños que participaban del escrutinio, exhortando al Estado a desarrollar rápidamente las investigaciones correspondientes”.
La OEA pidió a los líderes políticos una actitud responsable e instó al cese de la violencia post electoral.
“Al mismo tiempo, desea pronta recuperación a las personas lesionadas. Los graves hechos denunciados marcan un punto límite en la creciente escalada de violencia que experimenta el conteo de votos, y exige de los liderazgos políticos, de todos los sectores, una actitud responsable con el país y su futuro, que evite nuevas expresiones de violencia y garantice la continuidad democrática”.
Finalmente establecieron que “los equipos de la Misión continuarán observando la fase final del escrutinio, reforzando sus protocolos de seguridad acorde a las circunstancias”.
El incidente se produjo en las inmediaciones del Centro Logístico Electoral cuando las víctimas -identificadas como Flor Idalia Esquivel, Joseph Alexander Galdámez y Kenia Gisela Pinto- abordaban un autobús tras participar en el recuento especial de 2.792 actas con inconsistencias.
La consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, expresó su solidaridad con los lesionados y condenó "enérgicamente cualquier hecho de violencia que atente contra la integridad física y moral" de las personas involucradas en el escrutinio especial.