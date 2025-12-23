OEA condena ataques de colectivos de Libre a miembros del Partido Nacional

Washington, EE UU.- La Organización de Estados Americanos (OEA) emitió un pronunciamiento luego que colectivos de Libertad y Refundación (Libre) atacaran a miembros del Partido Nacional la noche del 22 de diciembre. El ataque se dio cuando escrutadores del Partido Nacional salían del Centro Logístico Electoral y fueron atacados con piedras y bombos molotov.

Ante ello, la OEA, mediante su Misión de Observación Electoral en Honduras, "condena enérgicamente la agresión sufrida por ciudadanos hondureños que participaban del escrutinio, exhortando al Estado a desarrollar rápidamente las investigaciones correspondientes". La OEA pidió a los líderes políticos una actitud responsable e instó al cese de la violencia post electoral. "Al mismo tiempo, desea pronta recuperación a las personas lesionadas. Los graves hechos denunciados marcan un punto límite en la creciente escalada de violencia que experimenta el conteo de votos, y exige de los liderazgos políticos, de todos los sectores, una actitud responsable con el país y su futuro, que evite nuevas expresiones de violencia y garantice la continuidad democrática".

Finalmente establecieron que “los equipos de la Misión continuarán observando la fase final del escrutinio, reforzando sus protocolos de seguridad acorde a las circunstancias”.