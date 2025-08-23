Ellas son las palillonas que representarán al Nimia Baquedano en los desfiles patrios

Con cuatro meses de preparación, el grupo de palillonas del Instituto Gubernamental Nimia Baquedano se siente más que listo para deleitar al público. Aquí te presentamos a las jóvenes que engalanarán las fiestas patrias.
María Lineth Ramos Espinal tiene 15 años, cursa décimo grado y asegura que espera con ansias el 15 de septiembre para mostrar toda su energía.
Astrid Nohemy también tiene 15 años. Con su carisma y entusiasmo promete dar lo mejor en este aniversario patrio.
Angie Flores, en su último año de secundaria, no quiso despedirse del colegio sin participar en los desfiles de independencia.
Daniela Martínez, de 17 años, estudia Bachillerato en Ciencias y Humanidades (BCH). En su último año decidió sumarse al cuadro de palillonas.
Cristel Danaya Ortiz, de 16 años, con una sonrisa que la caracteriza, desfilará con orgullo este 15 de septiembre.
Yariely Cerritos, de 17 años, cursa Bachillerato en Ciencias y Humanidades, y se prepara para darlo todo en su último desfile.
Helen Estrella Ruiz, de 17 años, aseguró sentirse muy emocionada por participar en las celebraciones patrias.
Daniela Medina, estudiante de Contaduría y Finanzas, deslumbra con su melena brillante y un rostro angelical.
Andrea Camila Ferrera, de 16 años, estudia Bachillerato en Ciencias y Humanidades, y está preparada para brillar en los desfiles.
Ángela Fonseca se declara orgullosa de representar a su instituto y promete captar miradas este 15 de septiembre.
Vivian Carlota Espinal, con apenas 16 años, promete desfilar con amor y fervor por la patria.
Jimena Alexandra Raudales, de 16 años y estudiante de décimo grado, asegura que vivirá con alegría su participación en estas fiestas.
Zoe Suárez, de 17 años y alumna de BCH, destaca por su estilo y energía que cautivan a muchos.
Keren Rodríguez, en su último año como estudiante de Contaduría y Finanzas, decidió sumarse al grupo de palillonas para despedirse a lo grande de su etapa colegial.
Jennifer Alfaro, estudiante de Informática y próxima a graduarse, también será parte del cuadro que hará vibrar a los hondureños este 15 de septiembre.