Más de 14,000 discapacitados y ancianos recibirán bono de L2,000 en DC

Tegucigalpa, Honduras.- Entre 500 y 700 personas de bajos recuros de la capital de la República llegan a diario a la Villa Olímpica para reclamar los bonos Oro y Esperanza de 2,000 lempiras, el que busca beneficiar a personas con discapacidad y de la tercera edad. Más de 14,000 pobladores que viven en el Distrito Central (DC) recibirán esta ayuda económica a través del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) y el Programa de Acción Solidaria (Proasol), quien es el encargado de hacer las entregas. Don José, un señor de la tercera edad, llegó a la Villa Olímpica vestido con unos pantalones de mezclilla, camisa de botones con mangas largas y un sombrero vaquero para obtener el bono Oro. A través de las redes sociales circularon algunas listas con los nombres de los beneficiarios y así se enteró que estaba anotado y al día siguiente se dirigió a reclamarlo, dijo José, con una sonrisa en su rostro arrugado y con el bigote lleno de canas, quien afirmó estar feliz por la ayuda que recibió.

"El bono Esperanza es para personas con discapacidad o con alguna dificultad (enfermedad) como niños con hidrocefalia o con una hernia", explicó la asistente administrativa de Proasol, Grecia Cruz. "Empezamos el viernes -15 de agosto- llegaban 3,000 personas cuando estábamos en el estadio, pero acá (Villa Olímpica) la afluencia de las personas ha bajado y aquí están llegando unas 700 a 500 personas al día", informó Cruz. La distribución de este bono se dividió fue en dos etapas, la primera se llevó a cabo en el Estadio de Beisbol Héctor "Chochi Sosa" dando inicio el viernes 15 de agosto y finalizando el domingo 17. Mientras que la segunda etapa comenzó el lunes 18 de agosto y finalizará el domingo 24; durante estos días las entregas se están realizando en el Gimnasio número dos de la Villa Olímpica, ubicado detrás de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

¿Quiénes son los beneficiarios de los bonos?