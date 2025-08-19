Agricultores de Yoro recibieron 18,000 Bonos Tecnológicos Productivos este 2025

Tegucigalpa, Honduras.-El departamento de Yoro recibió durante este 2025 la asignación de 18,000 Bonos Tecnológicos Productivos (BTP) de maíz y frijol, informó este martes Gabriel Martínez, coordinador del programa en esa región.

Martínez explicó que un equipo de técnicos e ingenieros fueron desplegados en los 11 municipios de Yoro para desarrollar procesos de capacitación, asistencia técnica y entrega directa de insumos agrícolas, entre ellos semilla certificada, kit fitosanitario, urea y fórmula mejorada.

De acuerdo con las directrices del José Ángel Acosta, director de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (Dicta), las entregas se realizaron en aldeas, comunidades y caseríos, tanto en zonas de valle del Aguán como en sectores montañosos, que en el pasado habían quedado excluidos.

Según Martínez, estas acciones han permitido llevar insumos y servicios de extensión agrícola a zonas vulnerables, lo que fortalece la capacidad productiva de los pequeños agricultores y contribuye a garantizar cosechas exitosas y seguridad alimentaria en el país.