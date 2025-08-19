“No volvieron a trabajar ahí”: vecinos de Cerro Grande denuncian abandono de calles

Tegucigalpa, Honduras.- La colonia Cerro Grande, que conecta con la salida a Olancho, se ha convertido en un punto crítico de tráfico. A diario, los pobladores se quejan del caos vehicular que enfrentan al intentar entrar o salir de sus hogares. Las denuncias vecinales se centran en la calle que comunica la iglesia mormona de la Cerro Grande con la colonia La Laguna. Según los residentes, la vía está en pésimas condiciones y, pese a que se trata de un tramo corto, las autoridades municipales la han dejado en el abandono.

“Empiezan un trabajo y no lo terminan. Este tramo pequeño de Cerro Grande a La Laguna lleva años sin concluirse, no volvieron a trabajar ahí”, denunció Leonardo Torres, un locatario de la zona. El ciudadano también aseguró que gracias a este descuido, la zona se ha convertido en “un punto crítico de tráfico en horas pico”. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Se estima que transitar el trayecto no debería de durar más de 15 minutos, pero algunos denuncian haber estado atrapados hasta por una hora en el tráfico. Una situación que complica la movilidad. A la lista de quejas se suma el deterioro de vehículos, el polvo que se levanta con el paso de cada carro y el gasto de gasolina, debido al tiempo que se quedan varados en el tráfico.

El tramo es parte de la construcción de la carretera de 7.2 kilómetros que prometió la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) en la salida a Olancho.