Cierre de ruta alterna agudiza caos vehicular en colonias de la salida al oriente de la capital

Tegucigalpa, Honduras.- La construcción de la carretera en la salida a oriente del país ha provocado tráficos infernales en la zona, es por eso que, la población se moviliza a través de rutas alternas que están habilitadas justamente para mejorar la fluidez vehicular. El problema surge cuando estas vías son bloqueadas, ya que el tráfico se duplica. Ese es el caso de la ruta alterna que inicia desde la escuela Policarpo Bonilla, pasa por la colonia Tierra Blanca, y termina frente a la gasolinera Texaco de Los Pinos. Esta ruta ha servido de alivio para cientos de vehículos que a diario transitan por la zona, pero que ahora, debido a trabajos de pavimentación, está bloqueada, obligando a los conductores a movilizarse por la calle principal.

"Se les notifica que se están comenzando con los trabajos de encofrado como parte del proceso para la colocación del concreto en la zona de la Texaco y la calle que lleva a la colonia Tierra Blanca", anunció el equipo encargado de los trabajos de infraestructura que se ejecutan en el lugar. Además, se le advirtió a la población que "la conocida ruta alterna seguirá cerrada hasta nuevo aviso, por favor circular con precaución por la calle principal CA-6". El bloqueo de esta vía inició el pasado dos de agosto. El personal aseguró que la medida solo iba a durar una semana, pero ya transcurrieron 16 días y la ruta sigue inhabilitada para los vehículos. En ese momento, justificaron la medida con que iban a realizar trabajos de terracería en el tramo. Ahora, aparentemente están intentando hacer la colocación de concreto.

Hasta el momento, no se ha anunciado cuándo la calle volverá a funcionar como ruta de alivio, sin embargo, la población espera que sea lo más pronto posible, ya que todos los vehículos que la utilizaban ahora se acumulan en la calle principal generando congestión . “La salida a oriente ya lleva como tres años y no hay esperanza que finalice, es insólito desde donde lo vea”, expresó molesto un ciudadano ante el tráfico que se forma en el lugar, especialmente, en horas pico. Según esté y otros residentes de la zona, el tráfico es infernal. Denuncian que se quedan atrapados por más de tres horas entre las filas de vehículos, esperando salir o entrar a la ciudad.