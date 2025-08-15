Denuncian desperdicio de agua potable en avenida Máximo Jerez

Tegucigalpa, Honduras.- El agua potable es la visita más esperada por los hogares hondureños. Pese a eso, solo tienen la oportunidad de recibirla una o dos veces por semana. Por eso, solo pensar en desperdiciarla es lamentable para los ciudadanos.
Justo como está sucediendo en el centro histórico de Tegucigalpa, específicamente en la avenida Máximo Jerez, donde cada vez que les habilitan el servicio de agua potable, litros del vital líquido se desperdician por medio de una tubería rota.
EL HERALDO constató que, efectivamente, la tubería está rota. Grandes cantidades de agua corren por las orillas de la calle y debajo de los automóviles estacionados en el lugar.
“Solicitamos ayuda. Son barbaridades de metros cúbicos los que se desperdician por este daño a la tubería que hay, da mucho pesar y lástima que en otras colonias no les llegue el agua a la gente, tienen que andar jalando y otros comprándola, y aquí se está desperdiciando”, lamentó un ciudadano que vive en las cercanías del lugar.
Los transeúntes, por su parte, solo pueden fijarse en no meter sus zapatos en el agua, ya que no saben cómo detener la situación y las denuncias parecen no surtir efecto en las autoridades correspondientes.
El vecino –que prefirió no revelar su nombre– aseguró que, normalmente, el agua llega desde las 12:30 p.m. y la quitan hasta las 6:00 a.m. del día siguiente. Es decir que, el líquido se desperdicia por más de 18 horas seguidas.
“Ya se imagina la cantidad de agua que se desperdicia en todas estas horas y pensar en tanta gente que la necesita, porque hay lugares que ni les llega, solo la factura”, expresó indignado el ciudadano.
El hombre aseguró que este problema “ya lleva más de un mes así”, y aunque han interpuesto la denuncia en varias ocasiones, las autoridades no se han hecho presentes para resolver el problema.
Él y otros vecinos de la zona realizaron un llamado a la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), para que les ayuden a arreglar esta tubería que está en una acera, a la orilla de la calle.
Entre más días transcurran, mayor será la pérdida del líquido vital. El servicio en la zona se habilita entre dos y tres veces por semana, por lo que los locatarios esperan que la respuesta llegue lo más pronto posible.
En repetidas ocasiones, las autoridades municipales han solicitado a la población denunciar cualquier caso de tuberías rotas a través de la línea 100. El llamado sigue estando activo, pero la población espera que las respuestas sean reales.