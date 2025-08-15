Denuncian desperdicio de agua potable en avenida Máximo Jerez

Tegucigalpa, Honduras.- El agua potable es la visita más esperada por los hogares hondureños. Pese a eso, solo tienen la oportunidad de recibirla una o dos veces por semana. Por eso, solo pensar en desperdiciarla es lamentable para los ciudadanos.

Justo como está sucediendo en el centro histórico de Tegucigalpa, específicamente en la avenida Máximo Jerez, donde cada vez que les habilitan el servicio de agua potable, litros del vital líquido se desperdician por medio de una tubería rota.

EL HERALDO constató que, efectivamente, la tubería está rota. Grandes cantidades de agua corren por las orillas de la calle y debajo de los automóviles estacionados en el lugar.

“Solicitamos ayuda. Son barbaridades de metros cúbicos los que se desperdician por este daño a la tubería que hay, da mucho pesar y lástima que en otras colonias no les llegue el agua a la gente, tienen que andar jalando y otros comprándola, y aquí se está desperdiciando”, lamentó un ciudadano que vive en las cercanías del lugar.