UMAPS promete que no habrá incremento en la factura de agua

“Sí (los solicitaron), pero no se aprobó. Nosotros defenderemos el bolsillo de los capitalinos”, manifestó a través de un mensaje de WhatsApp el titular de la UMAPS al referirse a la presunta solicitud de incremento que realizó el Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (ERSAPS).

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El gerente de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), Arturo Tróchez, confirmó que no realizarán ningún incremento en la tarifa de los abonados.

“Hasta el momento no hay autorización de aumentos de tarifa por parte del Ente Regulador, esas son malas campañas que realizan contra nosotros, no hemos emitido ninguna resolución, si se llegara a aprobar sería una tasa de regulación, pero no tarifa”, aclaró el personal del ente.