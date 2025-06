El mecanismo de protección con lápida y la violencia que no para

AMLO. Allá anda una delegación en tierras aztecas, encabezada por Rasel, como observadores de la burrada que se inventó el AMLO -y que la Claudia ha seguido al pie de la letra- de elegir a jueces y magistrados como se elige a los alcaldes y diputados.

WHO. Segurito, si gana la Ramona, chepearán semejante “ideota”. Y, quién creen elegiría a los jueces en Colón, Copán, Olancho, La Mosquitia, Santa Bárbara, en fin, a los magistrados y hasta al presidente de la Corte.

LEY. En cuanto se descuide, avisa HZC, se las dejamos ir, la ley correísta aquella que terminaría de echarle baigón a la poca inversión que queda en estas honduras.

COLAS. Infierno vial en la capital por la convención de los refundidores de la Patria. Los liberales y cachurecos hicieron su cuestión y nada de eso pasó. Las colas de carros eran interminables en el anillo periférico.

OCHO. Por eso dicen que Libre le salió corregido y aumentado a los cachurecos -y una cuarta más-, toda la asamblea de la Ramona fue transmitida en vivo y en directo por el 8, el canal del Estado. ¿Habrá transmitido también Roosevelt?

PRADOS. “Austeridad”. Do you remember? Así decía el tal Rasel cuando era oposición y el sábado no cabían las Prados full mikis en los alrededores del Coliseum. Y la pobre base, a pincel.

CICIH. A los ilusos e ilusas que se tragaron la vara de la CICIH, con qué cinismo EER les dice ahora, en su propia cara, que ya no vendrá y ellos, como si nada.

NIÑOS. Por más que se les dijo que no se tragaran ese cuento de camino real, dele que dele que con la tal CICIH, como niños de escuela que el profe entretiene con un bombón.

TRAIDOR. Maribel Ya manda a decir que todo aquel diputado(a) que vote a favor de ratificar el acta de la CAF es un traidor -o traidora- así es que, ya están sabidos.

LÁPIDA. El comunicador que mataron ayer en Copán era beneficiario del mecanismo de protección aquel que destartaló la colocha y que Angélica Álvarez, la “resignada” de la Ramona, le terminó de poner la lápida.

PISTO. Dejaron sin medidas de protección a decenas de periodistas, abogados y defensores, y el pisto lo malgastaron en Prados blindadas para sus mismos funcionarios y en enchambar a parientes de seudodefensores de derechos humanos.

BORDOS. Arranca la temporada ciclónica en el Atlántico, que son los fenómenos que afectan a Honduras, y ni la SIT ni nadie ha dado respuesta por los tales bordos en la zona norte.