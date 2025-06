La carrera por la presidencia de Honduras ha iniciado oficialmente con el llamado a elecciones generales, oficializado el pasado 29 de mayo por los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE), y el cierre de las convenciones de los partidos Liberal, Nacional y Libre en los que oficializaron sus candidatos a los cargos de elección popular que estarán en disputa el próximo 30 de noviembre.El proceso inicia con la noticia de que nueve de los once partidos oficialmente inscritos, entre ellos el Partido Salvador de Honduras (PSH), no cumplieron con los requisitos mínimos requeridos por la Ley Electoral, y quedan al margen de la contienda.Con ello, serán cinco los partidos, más las candidaturas independientes que puedan inscribirse en los plazos establecidos, que buscarán la presidencia de la República y los cargos en disputa para corporaciones municipales, diputados al Congreso Nacional y al Parlamento Centroamericano.En adelante, nos esperan seis meses de agitación política marcada desde ya por los altos niveles de intolerancia a la crítica, descalificación e insultos en diversos escenarios a nivel nacional.Las propuestas para la solución de los problemas estructurales que abaten a los hondureños, por ahora, no se avizoran en el horizonte.Oportuno es en estos momentos el llamado hecho por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) a desarrollar campañas de altura, con propuestas tangibles para la resolución de los principales problemas del país, y, sobre todo, que se garantice un proceso transparente, respetuoso de la voluntad del pueblo expresada en las urnas. Ejercer el sufragio es un derecho que debe ser garantizado, y, a la vez, sabiamente utilizado por cada elector. Saber elegir es la puerta a la esperanza de construir un mejor futuro para los hondureños, en democracia. El insulto no ayuda, profundiza y divide.