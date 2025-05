Rixi Moncada en asamblea de Libre: "Jamás nos arrodillaremos ante la élite económica de este país"

“Aquí está la esperanza del pueblo”, dijo, mientras reiteraba su promesa de no venderse y de encarnar el espíritu de justicia social. Entre referencias a la lucha histórica, los mártires de 2009 y 2017, y un mensaje especial a la juventud hondureña, Moncada cerró con un llamado a la organización y la batalla electoral: “¡No volverán!”

En su discurso Moncada destacó a los mártires, la resistencia y la revolución, y prometió no negociar con los sectores que han saqueado a Honduras.

Saludos en esta magna y extraordinaria asamblea de delegados y delegadas del partido Libre. Por nuestro máximo líder José Manuel Zelaya. Saludos a nuestra heroica militancia, a los compañeros que están detrás de la pantalla, a los líderes y liderezas que a nivel nacional que le dan seguimiento a este importante evento revolucionario, político, social que pone a temblar a la oligarquía de Honduras.

Hoy, 31 de mayo, después de la convocatoria a elecciones generales que ha realizado el Consejo Nacional Electoral (CNE), después de la inscripción de nuestras planillas en los 298 municipios del país y 18 departamentos, toca este día iniciar la batalla final hacia la victoria.

Esta asamblea de proclamación la siento en el corazón, me eriza la piel porque me hace recordar la lucha de nuestros mártires que dejamos en el camino y por quienes hoy continuamos nosotros en batalla permanente, con mi corazón encendido por esa lucha de nuestros mártires, con mi compromiso firme para derrotar nuevamente a la élite golpista y saqueadora de este país.

Con ese compromiso, sin medias tintas, asumo la candidatura a la presidencia de la República para derrotarlos el 30 de noviembre próximo.

No vine sola. Para esta misión no vine sola, vine con mi historia al hombro, con mis años de servicio, con mi moral, mi ética y lucha de décadas. No vine sola, vine con el pueblo en resistencia al que orgullosamente represento, pero también, junto a ustedes, vine con la seguridad de que jamás nos arrodillaremos ante la élite económica de este país.

Vine con ustedes, con el pueblo que ha resistido golpes, fraudes, saqueos, pobreza, humillaciones, asesinatos, persecuciones, tragedia. Junto a ustedes vamos a demostrarle a esta sociedad por qué los pueblos existimos y por qué los pueblos estamos siempre allí, aunque heridos, aunque golpeados, pero con esa dignidad intensa y profunda para levantarnos, ponernos de pie y continuar batalla tras batalla, venciendo.

Esa es mi seguridad, el acompañamiento de ustedes. Junto a la presidenta Xiomara Castro iniciamos el gobierno en 2022, y el inicio de ese gobierno marcó el principio del final del saqueo y la humillación a nuestro pueblo.

La presidenta nos dio dignidad, nos dio ternura, nos dio amor. Nos enseñó que es posible gobernar con el corazón y la razón.

Inició el proceso de reestructuración del Estado, creó la Secretaría de Transparencia, la Secretaría de Condepor, la Secretaría del Arte y la Cultura. Inició el proceso de refundación y reestructuración del Estado. Derogó la Ley de Empleo por Hora y se derogó la Ley de Secretos, y le dio al país transparencia en el uso de los recursos como nunca antes en la historia, de modo que cada lempira, cada centavo, cada billete que pasa por la caja del Estado deja su récord y su historial. Cada secretaría tiene el registro de sus compras.

Nunca antes había habido en el manejo del Estado tanta transparencia para acabar con el agujero oscuro de la corrupción pública o privada, de la dictadura y de los saqueadores; para acabar con el agujero de los fideicomisos a través de los cuales saquearon este país.

El azote y los diez impuestos contra el pueblo se manejaron al antojo de la dictadura de los 12 años y siete meses. La presidenta Xiomara vino y pidió transparencia, y en su primer legado en el proceso de reestructuración y refundación del Estado: inversión pública, inversión social, carreteras, energía, Banadesa, Banhprovi, obras sociales en los 18 departamentos del país, canchas deportivas, puertos, aeropuertos. Inició el proceso para el respeto de lo público. Atendió a los jóvenes con cientos de miles de becas. Hizo transferencias a todas las municipalidades. Nos dio los caminos productivos, pero sobre todo nos enseñó que con la palabra, que pacíficamente, es posible construir una patria.

Que con sus ciudadanos, con su gente, escuchándoles y atendiéndoles, es posible construir una patria.

Xiomara nos dio dignidad en la comunidad internacional, en donde durante los 12 años estábamos siendo reconocidos por los más de 50 narcotraficantes que salieron del golpe de Estado que construyeron post-golpe.

Esos narcotraficantes, encabezados por el extirano (Juan Orlando Hernández), por su hermano diputado, de un partido que hoy quiere venirnos a dar receta. Ese partido que está aliado, que hizo maridaje con otro partido que no merece la pena que les digamos bipartidismo, porque la palabra se queda corta frente a esa cúpula de criminales y saqueadores que quieren continuar, que quieren volver, que están humillando al pueblo.

¡No volverán! ¡Claro que no volverán! Este pueblo se encargará, con su conciencia acumulada, de que no vuelvan. Este pueblo los derrotará en las urnas, junto a su candidata, junto a su lideresa política, que los defenderá cueste lo que cueste en cada instancia del Estado.

La tarea que se nos viene en los próximos seis meses, el desafío, la misión, es de otro rango, es de otra naturaleza. En los próximos seis meses habremos definido en Honduras nuestro destino, y tenemos que tomar decisiones heroicas. Y esas decisiones pasan por no permitir que el neoliberalismo, saqueador y corrupto, vuelva con sus dos candidatos escogidos de ese corrupto y degradado linaje. Si siquiera tienen una posibilidad, vamos a derrotarlos. En los próximos seis meses, nuestro destino tiene que ser definido.

Los saqueadores, los que nos humillaron, los de la corrupción público-privada, los del golpe de Estado del 28 de junio, los prófugos de la justicia, los que no tienen honra ni honor, los que no tienen dignidad ni reconocen al pueblo, no tienen patria. Solo tienen intereses. Solo les importa el capital.

Tenemos que definir entre la barbarie que representa ese bipartidismo golpista y el socialismo democrático que representa el partido de la Revolución, este partido de izquierda, este partido que se mantiene de pie luchando, este partido de la solidaridad, que pone al ser humano en el centro de sus políticas.

De nosotros depende. Allá están los fascistas, los que van a la iglesia y a los templos, los que se persignan todos los días, pero patrocinan y apoyan guerras. Aquí estamos los humanos, los que tenemos fe en Dios, los que construimos en solidaridad. Aquí está la esperanza del pueblo, aquí está la esencia del pueblo. Allá están los que nos difaman, los que nos calumnian, los de las mentiras por montones, los de las falsedades.

No les importa, desde sus escritorios y estudios, montar campañas ofendiendo el honor, la dignidad y la honra de las personas. Y no les importa porque ellos no tienen.

A ellos, a esos, a los de los candidatos de corrupto y degradado linaje, a ellos les decimos que no volverán. A ellos les decimos que nosotros nos encargaremos en las urnas, en estos seis meses, de construir la victoria popular.

En estos seis meses, ellos deben chocar. Deben chocar con el pueblo con conciencia. Deben chocar con las obras de Xiomara Castro. Deben chocar con la juventud vibrante de nuestro partido, pero también deben chocar con las jóvenes a nivel nacional que van con Rixi. Con ellos también deben chocar.

¿Y con quién más deben chocar? ¿Quién más los va a detener? El pueblo, el partido, las obras, la juventud. ¿Y quién más los va a detener? Su candidata también los va a detener. Yo estoy lista. Formada en el yunque de la vida. Preparada. Soy del pueblo. Soy justicia. Jamás me venderé. Y siempre los defenderé.

Chocarán con su candidata, que tiene fuerza, que tiene valor, que tiene liderazgo para enfrentarlos y defenderlos a ustedes. Vamos a seguir defendiendo lo público. Vamos a continuar diciendo no a las privatizaciones.

Conmigo viene la lucha de la clase trabajadora de los años 70 y 80: por los salarios, por la jornada laboral, por el respeto a los derechos, por el respeto a los estatutos. Conmigo viene la lucha de la clase trabajadora. Pero conmigo también viene la lucha de los estudiantes de los 80, los de la Guerra Fría, la memoria de los desaparecidos, los perseguidos, los asesinados por la fuerza del capital y del poder.

Conmigo viene la resistencia de Manuel Zelaya contra el golpe de Estado. Que pudo quedarse en el exilio de oro, pero que decidió, junto a nosotros, su pueblo, venir a luchar contra la barbarie. Conmigo vienen nuestros mártires de 2009 y 2017. Esa es la lucha que encarno y esa es la lucha que de pie vamos a seguir defendiendo en esta etapa de seis meses hasta derrotarlos.

Y además lo haremos con alegría, con música, con arte, con cultura, con la lectura, porque nosotros le llamamos "libros", fomentamos el conocimiento y fomentamos la actitud crítica. Pero lo que no fomentamos, lo que condenamos y por lo que no nos cansaremos de pedir justicia, es por los golpes, asesinatos y persecuciones. Esos son ellos. Ellos son los responsables. No tengan miedo, pueblo hondureño, de desenmascarar a la oligarquía asesina de las 10 familias que manejan la economía en Honduras.

Su padre, su madre y su dios es el capital. Contra ellos, contra ellos es la batalla. No nos engañemos: esos candidatos que tienen son sus títeres, colocados para que les hagan el trabajo sucio. Son las bocinas.

Y ahora, en los medios, ahí se desgalillan unos periodistas, pidiendo la dignidad de las dos cabezas, para derrotar a la resistencia, para derrotar a Libre.

Los detendremos con nuestro trabajo, organización y determinación. No volverán. No volverán.

Nuestra tarea principal, no se confundan, no son las ofertas de primero, nuestra tarea principal es garantizar que haya elecciones.

La primera tarea es garantizar que haya elecciones. La segunda es la justicia. Siempre he luchado por la justicia y siempre he fustigado a la justicia. Hay más de 4,000 jueces, más de 2,000 fiscales, y este país continúa en la impunidad.

Los asesinatos, las violaciones a los derechos humanos, el saqueo de las arcas públicas, el "tazón de seguridad", las pastillas de harina, el Seguro Social, el robo de los hospitales... todo continúa en la impunidad. La segunda tarea es la justicia. Conozco el sistema por dentro y también por fuera, y no vamos a descansar, no vamos a descansar hasta que en este país haya justicia.

La tercera tarea: tenemos una deuda histórica con el pueblo hondureño, con el gobierno del poder ciudadano, con Patricia, que está aquí, compañera revolucionaria, líder. Tenemos una deuda. Las consultas populares y la profundización de la democracia: esa es nuestra tercera tarea. Volver al principio de soberanía popular, volver a la raíz de la construcción de un Estado para los ciudadanos. Hay que organizar las consultas populares para que seamos nosotros, el pueblo con su voto, quienes determinen. La dictadura sanguinaria, la dictadura del capital, la dictadura de las 10 familias y sus 25 grupos económicos le temen a Libre. Le tienen terror a Libre porque Libre representa lo genuino del pueblo, de la lucha, de la batalla y de la justicia.

Hay que volver a las consultas. La Ley de Justicia Tributaria: debemos luchar porque el Congreso apruebe esta ley. Los ricos quieren seguir exonerados, quieren que nosotros paguemos los impuestos y quieren vivir de nuestras costillas. Ellos tienen que pagar impuestos. Y lo más grave no solo es que no quieren pagar, sino que reportan pérdidas al Estado. Reportan pérdidas. Son tan descarados que le dicen al Estado que sus empresas pierden, para no pagar absolutamente nada. Son cínicos. Son injustos. Desenmascarémoslos entre todos. Cientos de miles de voces: ¡detengámoslos! Que choquen con nosotros, que choquen con nuestra dignidad.

A los migrantes, que pagan a la banca por los centavos que mandan al país para sostener a sus familias, les digo: es injusto. A los migrantes y a su familia les digo: prepárense para que retornen a su patria, porque a partir de 2026 implementaremos una política de retorno de nuestra fuerza de trabajo. Pero también iremos al país del norte, para pedir el respeto de los derechos de la gente que trabaja de sol a sol en aquella urbe.

La Cátedra Morazánica debe continuar. La teoría, la teoría de la unión, el conocimiento de la lucha del general de generales que cayó a manos de la misma oligarquía centroamericana debe continuar, como debe continuar la lectura del libro del 28 de junio, la lectura del libro contra el golpe de Estado desde la visión de las víctimas.

Honduras puede desarrollarse. Hay capacidad para transformarla. Hay todavía riqueza para transformarla. Honduras tiene petróleo, y hay que adelantarnos para que esa riqueza no vaya a ser aprovechada y saqueada por los mismos de siempre.

Vamos a continuar luchando contra el crimen organizado, contra el narcotráfico. Este gobierno ha bajado en un 20% la criminalidad. Esa lucha, con tecnología e información, será una lucha permanente.

Debemos volver a impulsar nuestros valores y nuestros principios a través de la honestidad y la moral pública. Debemos volver al respeto de esos valores, no como enunciado, no como eslogan, sino en la práctica, en el día a día, con humanidad.

Muchas tareas se desplegarán en estos seis meses. Vamos todos a la acción. ¡Todos de pie! En estos seis meses, este mensaje de hoy se lo quiero dedicar con amor profundo, con sentimiento profundo, con respeto, con reconocimiento a la juventud de Honduras, que tiene sueños, que tiene aspiraciones, que lucha todos los días en una sociedad donde las oportunidades se reducen.

A ustedes, jóvenes revolucionarios por naturaleza, voy a dedicarme incansablemente, para que estudien, para que se preparen, para que tengan oportunidades de vida, de dignidad, de formar una familia y de crecer en un país pacífico y democrático. Los amo, jóvenes de Honduras.

A partir de hoy, les hago a ustedes una pregunta. A la dirigencia nacional del partido, a los candidatos a alcaldes, diputados, regidores, coordinadores de colectivos: ¿están listos para la batalla el 30 de noviembre? ¿Están listos?

Si están listos, pongámonos todos de pie. Alcemos nuestras banderas, alcemos nuestro puño, organicémonos, unámonos y gritemos: ¡No volverán! ¡No volverán!

Unidos y organizados, siempre venceremos. Solo el pueblo salva al pueblo.¡Hasta la victoria siempre!