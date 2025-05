Jorge Aldana en asamblea de Libre: "El gordito no se va"

En su participación, Aldana dio la bienvenida a las personas de todos el país que llegaron hasta el Coliseum Nacional de Ingenieros.

"Bienvenida a todos los delegados que nos visitan en la ciudad capital, hay un pueblo que los recibe con los brazos abiertos. No puedo comenzar mis palabras si no le mando un saludo fuerte de agradecimiento a nuestra presidenta Xiomara Castro por todo su respaldo y apoyo a la ciudad de buen corazón, escuelas, canchas y la capital no le puede pedir más a la presidenta", inició diciendo.

Bajo la línea del agradecimiento, continuó indicando: "Gracias por impulsar el desarrollo de la capital, tampoco puedo dejar por fuera la guía y consejo de padre del presidente (Manuel) Zelaya".

Aldana habló de Rixi Moncada, de quien adujo ganará las elecciones, así como él también lo hará.

"Hay otra mujer, mujer de temple, mujer honesta, mujer de pueblo... Rixi Moncada. Gracias por darle su mano a la capital en todos los cargos que tuvo. Hoy la capital es el corazón del cambio, el 30 de noviembre viene Rixi y el gordito no se va", puntualizó.