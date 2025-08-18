Don Gerardo López necesita una silla de ruedas para recuperar su movilidad

Tegucigalpa, Honduras.- Don Gerardo López Aguilar, de 77 años, enfrenta todos los días grandes desafíos, por lo que una silla de ruedas se ha convertido en su principal esperanza para realizar sus actividades diarias con mayor facilidad.

Desde 2013, cuando le amputaron la pierna derecha, su vida cambió de manera radical. En ese momento dependió de una prótesis para continuar con sus labores; sin embargo, con el paso de los años, su salud se deterioró debido a la diabetes mellitus que padece.

La enfermedad le ocasionó una pérdida casi total de la vista y, en la actualidad, lo que más necesita es una silla de ruedas que le permita desplazarse con seguridad y recuperar parte de su independencia.

“A padre también le dio dengue grave hace dos meses que afectó sus sistema neurológico, sistema visual y su masa muscular lo que le provocó debilidad en su cuerpo y no se puede exponer a utilizar muletas”, detalló Ana López, quien ha permanecido a su lado en todo momento.

La situación se ha vuelto más difícil para don Gerardo, pues la movilidad se convirtió en un riesgo constante. Por ello, una silla de ruedas se presenta como una necesidad urgente.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

“Es la única forma de que se pueda movilizar porque mi padre, sino está con ayuda o una silla no se puede trasladar corre el riesgo de caerse”, expresó su hija, quien está al cuidado de su progenitor.