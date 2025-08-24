  1. Inicio
Ellas son las hermosas palillonas del Instituto Adriana de Valerio

Con disciplina, pasión y orgullo patrio, las palillonas del Instituto Privado Adriana de Valerio llevan más de un mes preparándose para engalanar las calles en las fiestas patrias del 15 de septiembre

  • 24 de agosto de 2025 a las 00:00
Estilo, belleza y amor por Honduras son los ingredientes que acompañan a las 15 jóvenes del instituto, quienes prometen robarse todas las miradas en los desfiles patrios.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
Paola Rachell Carrasco (15 años): cursa décimo grado y se ganó con esfuerzo el título de capitana del grupo; estudia Bachillerato Técnico en Ciencias y Humanidades.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
Danitza Dayana Avilés Cerrato (18 años): estudiante de Bachillerato en Ciencias y Humanidades (BCH), es una joven carismática que transmite seguridad y alegría.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
Britany Sofía Casco Torres (13 años): estudiante de décimo grado, aporta gracia y elegancia al grupo de palillonas de su instituto.

Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
Hellen Isamar Ávila Melara (13 años): cursa octavo grado y se distingue por su dinamismo y entusiasmo contagioso.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
Britanny Gabriela Gonzales (16 años): en décimo grado, es reconocida como una de las más simpáticas del grupo.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
Kenssy Daniela Valle (17 años): estudiante de BCH, dulce y dedicada, siempre con una sonrisa para sus compañeras.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
Keysie Alihyaa Zamara Ordoñes (14 años): cursa noveno grado, se caracteriza por su energía y compromiso.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
Evelyn Moserrat Ramírez (11 años): de séptimo grado, de las más pequeñas del grupo y aporta ternura a las presentaciones.

 Daniela Zepeda
Itzell Ariana Isaguirre Maldonado (11 años): estudiante de sexto grado, su entusiasmo la convierte en una de las más alegres.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
Nathaly Daniela Corea (12 años): en séptimo grado, se distingue por su espontaneidad y carisma.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
Isabella Anahí Izaguirre Briceño (12 años): también de séptimo grado, combina elegancia y dulzura en sus presentaciones.

Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
Madelin Yarely Aguilar Espinoza (12 años): de séptimo grado, aporta disciplina y pasión al grupo.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
Camila Alexandra López Pineda (12 años): estudiante de séptimo grado, resalta por su simpatía y compañerismo.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
Emely Mariel Flores (12 años): de séptimo grado, una jovencita entusiasta que aporta frescura al equipo.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
Gredy Mariell Soriano (14 años): estudiante de noveno grado, su energía y estilo se reflejan en cada paso.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
