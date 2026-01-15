Capitalinos cuestionan ornamento metálico en puente Juan Pablo II

Tegucigalpa, Honduras.- La reciente instalación de una estructura metálica ornamental en el puente Juan Pablo II, en Tegucigalpa, ha generado una ola de críticas entre capitalinos, quienes cuestionan su forma, color y sentido estético, al considerar que no armoniza con el paisaje urbano ni aporta identidad a la ciudad.

La polémica surgió luego de que la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) informara en sus redes sociales que “ya se instaló, en el paso elevado del bulevar Juan Pablo II, la estructura final ornamental”, anuncio que de inmediato provocó reacciones divididas entre los ciudadanos.

En plataformas digitales, numerosos usuarios expresaron su inconformidad y señalaron que los recursos destinados a la estructura pudieron haberse invertido en necesidades más urgentes, como el bacheo de calles, la reparación de avenidas deterioradas y la mejora de la infraestructura vial en distintos sectores de la capital.

Otros capitalinos coincidieron en que el ornamento metálico rompe la uniformidad visual del entorno y carece de coherencia con el diseño general del puente, por lo que consideran que no aporta valor estético ni funcional al proyecto vial.

Para el arquitecto y urbanista Allan Rivera, la instalación carece de lógica desde el punto de vista del diseño urbano. “Para mí es como que sobró alguna estructura metálica y la colocaron ahí. No tiene proporción, ni color, ni forma; solo la pusieron inclinada a ambos extremos, sin ningún significado”, opinó el experto.