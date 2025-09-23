Puentes Soberanía, Mallol y Carías requieren restauración urgente

Tegucigalpa, Honduras.- Tegucigalpa y Comayagüela, ciudades gemelas unidas por el río Choluteca, dependen de sus históricos puentes para mantener la conexión vial y social. Sin embargo, varias de estas estructuras muestran un avanzado deterioro. Los puentes Soberanía, Mallol y Carías presentan grietas y daños provocados por el paso del tiempo, el impacto de huracanes y la falta de mantenimiento por parte de las autoridades municipales y gubernamentales. “Es urgente remodelar los puentes Soberanía, El Mallol y el Carías porque están totalmente deteriorados y olvidados por las autoridades”, expresó Fidencio Duarte, comerciante que desde hace 22 años vende productos en el puente Soberanía. El entrevistado recalcó la importancia de la prevención: “Aquí las autoridades se mueven después que hay hechos que lamentar. Deben actuar y remodelar estas estructuras”. Duarte añadió que los impuestos deben invertirse en obras de restauración que, además de unir a Tegucigalpa y Comayagüela, tienen un valor histórico y turístico. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. La capital hondureña depende de estas infraestructuras para no quedar incomunicada, pero hasta ahora los gobiernos de distintos períodos han mostrado poco interés en su conservación.

“Esto es un tema bastante olvidado realmente por las alcaldías y autoridades”, opinó el urbanista Allan Rivera. “Hace 24 alcaldías se inauguró el puente Mallol y un poquito menos el Carías y el Soberanía hace 14 alcaldías; estamos hablando de bastante tiempo y la realidad es que cada elemento estructural en cualquier parte de la ciudad que sea una arteria vial importante debe estar en la agenda de revisiones permanentes”, consideró. Estos puentes han tenido que soportar desastres naturales como el Mitch y los últimos huracanes, más el deterioro que provocan las corrientes del río Choluteca.

“Estos puentes han respondido, pero están en riesgo porque, si vemos las edades, nunca se les ha revisado”, recordó Rivera. Agregó que no se sabe si estas estructuras ya cumplieron su vida útil: “Se puede ver ahí, pero la realidad es que no sabemos si ya cumplieron vida útil”, dijo el entrevistado.

Revisión obligatoria

Por su parte, el arquitecto urbanista Luciano Durón realizó un análisis en el caso del puente Soberanía y recomendó que esta estructura debe tener una revisión obligatoria. “Una revisión final desde abajo del puente, viendo hacia arriba a las cuatro losas por donde pasan los vehículos”, puntualizó el experto. El arquitecto hizo una visión general del puente Soberanía. Detalló que este puente está conformado en cuatro secciones o losas estructurales, soportadas en tres macizos de concreto. “Losas de tal tamaño se funden separadas para permitirles la expansión natural del concreto, de ahí las ranuras que se observan y que, con el tiempo, se han ido expandiendo más", detalló. En esas separaciones es donde usualmente se instalan las juntas de dilatación, por separado, en ambas losas enfrentadas, evitan o tapan las aberturas que todavía hoy, se pueden instalar, analizó Durón. En cuanto a los barandales del puente, indicó que “viguetas con dimensiones que no se ajustan al volumen del material utilizado debieran haber tenido más volumen, por lo que ahora presentan desprendimientos, quedando en ciertos tramos el hierro al descubierto, sin embargo, consideró que sólo implicaría reparación y mantenimiento con productos modernos”.

El puente Soberanía tiene otros detalles “de poca monta, fáciles de reparar, pero la estructura se muestra sólida” por lo que el experto recomendó una visita bajo las losas.“Desde el lecho del río terminaría completando el ‘visto bueno’ definitivo”, concluyó el arquitecto urbanista.

Historia

El puente Mallol es el más antiguo de Tegucigalpa y Comayagüela. Su construcción inició en 1,818 en la administración de el alcalde Narciso Mallol y fue concluido en 1,821, año en que se convirtió en la primera gran obra de infraestructura que unió de manera formal las dos ciudades gemelas. Este puente de piedra y calicanto no solo facilitó el comercio y el tránsito de personas, sino que también marcó el inicio de la expansión urbana de la capital hondureña. Más de un siglo después, el 12 de julio de 1938, en tiempos del presidente Tiburcio Carías Andino, se inauguró el puente Carías, conocido también como Puente 12 de Julio. Fue construido con un diseño moderno para la época, con barandas metálicas y un arco distintivo, convirtiéndose en un emblema de progreso y en símbolo del auge arquitectónico de la capital durante la primera mitad del siglo XX.