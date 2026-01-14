Alcaldía asegura haber pagado diciembre, pero trabajadores de limpieza lo niegan

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) aseguró, mediante un comunicado oficial, que ya realizó el pago correspondiente a diciembre de 2025 a las microempresas que brindan servicios de limpieza en la capital. De acuerdo con la comuna capitalina, los desembolsos se efectuaron a las microempresas que realizan labores de barrido, chapeo y mantenimiento de espacios públicos en distintos puntos de Tegucigalpa y Comayagüela. “El pago correspondiente al mes de diciembre de 2025, de las microempresas que realizan diversas labores para la comuna capitalina, en beneficio de la ciudad, ya fue efectuado en su totalidad”, señala textualmente el comunicado difundido por la Alcaldía. El documento explica que “este pago se realiza por prestación de servicios y se cancela, conforme al informe y acta de recepción del servicio, posterior al último día mes de servicio prestado de cada microempresa”, agrega el documento oficial.

Sin embargo, la versión de la comuna contrasta con los testimonios de varios trabajadores del aseo urbano, quienes aseguran que no han recibido el pago correspondiente a diciembre. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Algunos empleados incluso calificaron como falsa la información contenida en el comunicado, asegurando que la realidad en las colonias y barrios es distinta a lo expuesto por la Alcaldía. “Lo que dice ese comunicado es una mentira porque no nos han pagado el mes de diciembre; puede preguntarle a los demás compañeros y verá que eso no es cierto”, manifestó una trabajadora de una microempresa visiblemete molesta. La entrevistada relató que fechas importantes como el 24 y 31 de diciembre las pasaron sin recibir salario, pese a haber cumplido con sus jornadas laborales habituales. “Solo nos pagan 4,000 lempiras, pero a nosotros nos sirven para comprar los alimentos”, expresó, al tiempo que solicitó mantener su identidad en reserva por temor a despidos.