Mientras alcaldía pagó millones a los Cevallos, cuadrillas trabajan sin certeza de pago

En ese contexto, denunció que, aunque fue contratada para laborar por las mañanas de lunes a sábado, le imponen trabajar un domingo de por medio y las jornadas pueden extenderse por más horas, incluso hasta nueve horas de trabajo.“Y uno no puede renegar o reclamar porque no tenemos ningún derecho. Lo que nos dicen es que si no vamos hoy mañana ya está otra persona”, denunció.El relato de Marta coincide en parte con lo que describen los contratos de limpieza y mantenimiento de obras públicas analizados: estos fijan pagos mensuales por cuadrilla y contemplan 4,000 lempiras para cada una de las cuatro personas que integran el equipo.Sin embargo, en los expedientes revisados no se detallan con precisión aspectos que ella denuncia en la práctica, como la provisión de herramientas o uniformes: el documento solo asigna 500 lempiras mensuales para materiales.Además, en el papel las tareas descritas para este rubro se concentran en barrido y recolección de desechos en barrios y colonias, sin desarrollar actividades como limpieza de quebradas o corte de maleza.De igual manera, los contratos de barrido establecen jornadas de lunes a sábado, de 6:00 a 10:00 de la mañana.También aseguró que, si sufren algún accidente, los gastos médicos deben ser costeados por los propios trabajadores, ya que ni el microempresario ni la Alcaldía asumen esa responsabilidad.“A mí me cayó una pala en la frente. Así anduve trabajando, con la cara hinchada porque no había de otra; si me salía, al otro día ya no iba a tener trabajo”, contó.