Incineran drogas, armas y municiones decomisadas en cárceles

Tegucigalpa, Honduras.- En atención a una orden judicial, autoridades de varias instituciones del país incineraron el pasado jueves drogas, armas, municiones y equipo tecnológico. En la actividad participaron autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP) en coordinación con la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y el Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción y la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado La evidencia fue decomisada durante una requisa realizada en centros penales en junio de 2025, que dejó como resultado la incautación de 51 paquetes de marihuana y 520 puntas de cocaína.

Además, las autoridades confiscaron 1,610 proyectiles de distintos calibres, un fusil lanzagranadas de 40 milímetros, un RPG-7, dos fusiles AK-47, 30 cargadores y una granada de 40 milímetros que no contaba con ojiva, pero sí con su carga propulsora. También se incineraron siete placas de metal, dos antenas Stirling, cinco extensores de wifi, siete repetidores de wifi, seis enrutadores de wifi, tres módems inalámbricos para wifi, once adaptadores para wifi, diez conectores de pared, un router y un binocular color negro. El equipo tecnológico era utilizado por los privados de libertad para captar señales de comunicación en el interior de las cárceles y podían hacer llamadas sin ser controladas por las autoridades penitenciarias.