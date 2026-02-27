Incineran drogas, armas y municiones decomisadas en cárceles

Tegucigalpa, Honduras.- En atención a una orden judicial, autoridades de varias instituciones del país incineraron el pasado jueves drogas, armas, municiones y equipo tecnológico.
En la actividad participaron autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP) en coordinación con la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y el Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción y la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado
La evidencia fue decomisada durante una requisa realizada en centros penales en junio de 2025, que dejó como resultado la incautación de 51 paquetes de marihuana y 520 puntas de cocaína.
Además, las autoridades confiscaron 1,610 proyectiles de distintos calibres, un fusil lanzagranadas de 40 milímetros, un RPG-7, dos fusiles AK-47, 30 cargadores y una granada de 40 milímetros que no contaba con ojiva, pero sí con su carga propulsora.
También se incineraron siete placas de metal, dos antenas Stirling, cinco extensores de wifi, siete repetidores de wifi, seis enrutadores de wifi, tres módems inalámbricos para wifi, once adaptadores para wifi, diez conectores de pared, un router y un binocular color negro.
El equipo tecnológico era utilizado por los privados de libertad para captar señales de comunicación en el interior de las cárceles y podían hacer llamadas sin ser controladas por las autoridades penitenciarias.
Las evidencias que fueron decomisadas y destruidas pertenecían a miembros de estructuras criminales que se encuentran recluidos en las cárceles del país.
Las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP) aseguran que van a continuar trabajando para mantener el orden y control de los centros de reclusión, garantizando espacios seguros y de sana convivencia en el marco del respeto de los derechos humanos.
Los agentes del INP realizan de forma permanente operativos en los centros penitenciarios para decomisar objetos prohibidos y drogas que son ingresadas de manera ilegal a las cárceles.