"Que nos paguen": empleados de limpieza de la AMDC protestan por salarios atrasados

Trabajadoras del servicio de limpieza de la Alcaldía del Distrito Central reclamaron este lunes por recibir despidos y falta de pago

  • Actualizado: 05 de enero de 2026 a las 10:42
Empleadas y empleados del servicio de limpieza de la Alcaldía del Distrito Central protestan en Tegucigalpa para exigir pago de salarios atrasados y la restitución de sus empleos.

 Foto: redes sociales

Tegucigalpa, Honduras.- Empleadas y empleados del servicio de limpieza de la Alcaldía Municipal del Distrito Central protestaron la mañana de este lunes para denunciar despidos y la falta de pago del salario correspondiente al mes de diciembre.

Durante la manifestación, varias trabajadoras expresaron su inconformidad entre gritos y consignas exigiendo que se les cancele el dinero adeudado. "Que nos paguen", corearon las protestantes frente de las oficinas de la Alcaldía.

Entre lágrimas, Julia Estela Ordóñez, con 26 años de laborar en la comuna capitalina y quien se moviliza en silla de ruedas tras haber sido atropellada, denunció que fue separada de su puesto sin explicación directa.

“A mí me mandó a decir con el supervisor que estaba corrida y que si yo mandaba otra vez la gente, entonces tenía que ver de donde pagaba, porque no querían a nadie en la calle”, relató en Hoy Mismo.

Ordóñez señaló que depende del ingreso laboral para cubrir sus gastos básicos. Indicó que vive sola, paga alquiler y no cuenta con otra fuente de apoyo económico.

En su denuncia pública pidió que se les vuelva a contratar a todas las trabajadoras afectadas.

Las protestas se suman a denuncias previas realizadas el pasado 23 de diciembre, cuando empleadas del servicio de limpieza de calles, espacios públicos, chapeo y orden vial señalaron retrasos en el pago de sus salarios.

