Video del accidente en el que murió joven motociclista embestido por dos carros en El Progreso

El Progreso, Honduras.-En video quedó captada la imprudencia de un conductor que terminó con la vida de un joven motociclista la mañana de este sábado 21 de febrero.
Daniel Aarón Peña es la víctima mortal de este brutal impacto que fue captado por una cámara de seguridad ubicada en un negocio de la zona de la colonia Bendeck, en El Progreso.
El clip muestra cómo el conductor de un vehículo color blanco, tipo turismo, luego de que pasa una patrulla policial, rebasa a otro carro y es ahí cuando invade el carril en el que se conducía Peña rumbo a su trabajo.
Ambos se conducían a alta velocidad, por lo que el impacto fue bastante fuerte, tanto que lo hizo volar por los aires varios metros.
Cabe mencionar que, después de ser impactado por el vehículo blanco, Peña también fue golpeado por otro carro color azul que también fue chocado por el primer carro en su lado derecho.
La muerte del joven motociclista fue inmediata, de acuerdo con los informes preliminares.
Se desconoce si las autoridades detuvieron a los conductores involucrados en el incidente.
En el video se ve claramente cómo el conductor rebasaba poco antes de llegar al cruce. Asimismo, mientras los tripulantes del automotor azul salen del vehículo, el conductor del carro blanco retrocede para poder huir de la escena, mientras dejó detrás una estela de luto y destrozos.