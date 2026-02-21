Video del accidente en el que murió joven motociclista embestido por dos carros en El Progreso

El Progreso, Honduras.-En video quedó captada la imprudencia de un conductor que terminó con la vida de un joven motociclista la mañana de este sábado 21 de febrero.

Daniel Aarón Peña es la víctima mortal de este brutal impacto que fue captado por una cámara de seguridad ubicada en un negocio de la zona de la colonia Bendeck, en El Progreso.

El clip muestra cómo el conductor de un vehículo color blanco, tipo turismo, luego de que pasa una patrulla policial, rebasa a otro carro y es ahí cuando invade el carril en el que se conducía Peña rumbo a su trabajo.