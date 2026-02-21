Conductor en contravía provocó muerte de motociclista cuando iba a trabajar en El Progreso

Tegucigalpa, Honduras.- Un joven que se transportaba en su motocicleta perdió la vida la mañana de este sábado tras una triple colisión que se registró cerca de una gasolinera ubicada en la colonia Bendeck de El Progreso, Yoro.
El percance fue provocado por un conductor que rebasaba en contravía y luego de impactar a la víctima, colisionó otro automotor.
El fallecido fue identificado como José Aarón Peña, quien expiró al instante al impactar en dos vehículos tipo turismo.
Los familiares del fallecido llegaron al lugar donde ocurrió el fatal accidente vial y se mostraron muy consternados al ver el cuerpo tirado en medio de la calle.
El conductor de uno de los vehículos que participaron en el percance fue detenido por agentes de la Policía Nacional para efectos de investigación.
Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) llegaron para iniciar las investigaciones y con apoyo de las cámaras de seguridad deducir la culpabilidad de uno de los conductores de las unidades involucradas en la triple colisión.
Personas que llegaron a ver lo ocurrido, dijeron que el conductor que rebasaba se encontraba en estado de ebriedad y fue quien provocó la muerte del motociclista, extremo que debe ser investigado.
Mientras que personal del Ministerio Público y Dirección Policial de Investigaciones (DPI) llegaron a reconocer y levantar el cuerpo para trasladarlo a la morgue en San Pedro Sula para practicarle la autopsia y entregarlo a los familiares.