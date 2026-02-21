Osasuna vs Real Madrid EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de LaLiga en directo

Pamplona, España.- El Real Madrid defiende en Pamplona este sábado a las 11:30 PM el liderato de LaLiga , recuperado 78 días después en detrimento del Barcelona , ante un Osasuna con la moral por las nubes tras cinco jornadas sin perder y con su delantero Ante Budimir en estado de gracia, con el objetivo de confirmar que su buena racha no es casualidad.

El Real Madrid perdió el liderato tras empatar (1-1) en casa del Girona el 30 de noviembre, y lo recuperó el 16 de febrero tras la derrota del Barcelona, precisamente, en Girona (1-2); por lo que el conjunto blanco cuenta con dos puntos de ventaja en la clasificación, que comenzará a defender ante Osasuna.

Una salida que el Real Madrid es plenamente consciente de las dificultades que atesora. Sin ir más lejos, la pasada temporada no logró llevarse los tres puntos, al empatar a uno -con goles de Kylian Mbappé y de Ante Budimir- en un partido en el que el protagonista, negativo, fue un Jude Bellingham que, en esta ocasión y aún con semanas de recuperación por delante, será baja por lesión.

El inglés fue expulsado por su comentario “fuck you” (‘que te jodan’, en inglés) vertido contra el árbitro José Luis Munuera Montero y, posteriormente, el Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF) rechazó las alegaciones del Real Madrid, en las que aseguraba que Bellingham no dijo “fuck you”, sino “fuck off” (joder).

En clave deportiva, la baja de Bellingham abrió un nuevo esquema para Álvaro Arbeloa. Del 4-3-3 al 4-4-2 con cuatro centrocampistas que han sido los mismos en los últimos tres partidos: Tchouaméni, Camavinga, Valverde y Arda Güler.

Y con ellos, el Real Madrid encontró una solidez que le ha hecho salir victorioso de dos visitas complicadas, como Mestalla en Liga y Da Luz en ‘Champions’; por lo que el técnico apunta a repetir en Pamplona; mientras que en defensa causa baja Dean Huijsen por una lesión en el gemelo.

En ataque se espera que Mbappé vuelva a tener minutos en Liga, tras no hacerlo el pasado fin de semana contra la Real Sociedad para evitar riesgos respecto a unas molestias en la rodilla izquierda que arrastra desde finales de 2025.

El máximo goleador de la temporada en el Real Madrid, con 23 tantos en Liga en 22 partidos disputados, estará acompañado en ataque por un Vinicius Junior revitalizado en su aportación de cara a gol, con cuatro goles en sus últimos tres partidos disputados, y que llegará a Pamplona tras sufrir un nuevo episodio racista en Liga de Campeones.

El brasileño denunció que el argentino Gianluca Prestianni le llamó “mono” -algo, hasta el momento, indemostrable ya que el jugador del Benfica se tapó la boca con la camiseta para evitar que le leyeran los labios-. Rápidamente, el futbolista del Real Madrid se dirigió al colegiado del encuentro, quien activó el protocolo contra el racismo.

Tras ocho minutos con el partido detenido, se reanudó y acabó con victoria del Real Madrid gracias al gol de ‘Vini’ antes del incidente racista.

Un partido que prolonga la buena dinámica de un Real Madrid de Arbeloa que está, con seis hasta la fecha, a dos triunfos de firmar el mejor arranque liguero de un entrenador del conjunto blanco. El registro lo tiene en propiedad el brasileño Vanderlei Luxemburgo, que llegó a encadenar hasta siete jornadas consecutivas con victorias desde que aterrizó en el Real Madrid en la temporada 2004-2005.

Por su parte, el conjunto dirigido por Alessio Lisci atraviesa su mejor racha del curso. Cinco jornadas consecutivas sumando -tres victorias y dos empates- han disparado la ilusión de una afición que ha visto cómo su equipo ha abierto brecha con la zona de descenso y empieza a mirar hacia cotas más ambiciosas.

Osasuna ha encontrado el equilibrio, sólido atrás y cada vez más incisivo arriba, mostrando una madurez competitiva que le ha permitido crecer en confianza y resultados.

En el plano ofensivo, el gran nombre propio es Ante Budimir. El delantero croata ha dado un paso al frente y se ha convertido en el máximo anotador de la segunda vuelta (5), compartiendo ese honor con figuras de la talla de Kylian Mbappé, Mikel Oyarzabal y Vedat Muriqi. Su olfato goleador y su capacidad para fijar centrales serán una de las principales armas rojillas ante la poderosa defensa madridista. Lleva 11 goles.

Con todas las piezas disponibles, Lisci maneja variantes interesantes. En uno de los puestos más abiertos, Raúl Moro y Rubén García se disputan un lugar en el once. El primero aporta verticalidad, desborde y llegada, mientras que el segundo suma equilibrio y un notable compromiso defensivo sin renunciar a la calidad en los metros finales.

También será una cita especial para Víctor Muñoz, que tendrá una gran oportunidad frente a su exequipo. Con cuatro goles en 24 encuentros, el atacante ha dejado destellos de su talento: velocidad, imaginación y capacidad para romper líneas al servicio del colectivo.

Osasuna llega lanzado, con confianza y argumentos futbolísticos para competirle de tú a tú al líder. El reto es mayúsculo, pero en El Sadar nadie se siente inferior.

Lisci no quiere que su equipo caiga en el "error" de ver una "clasificación tranquila" y considera el partido de este sábado "una final", en la que no es necesario motivar al jugador. "Es un partido más de calmar porque la motivación te viene natural. Cuando entras (en El Sadar) ellos te llevan en volandas. Va a ser difícil controlarse si la afición te está empujando", ha dicho, aunque tiene claro que "para poder ganar necesitas el plus de la afición".