Arbeloa se refiere a caso de Vinícius: “No podemos poner a la víctima de provocador”

Madrid, España.- Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, defendió, de nuevo, a su jugador Vinícius Junior, quien aseguró haber recibido insultos racistas por parte del argentino del Benfica Gianluca Prestianni, el pasado martes y aseguró que no se debe “poner a la víctima de provocador”. “Todo el mundo vio lo que pasó el martes. Todos estuvimos viendo el partido y lo que pasó. Eso es lo realmente importante. No podemos desviar el tema y estamos ante una grandísima oportunidad para tomar medidas y que no vuelva a ocurrir”, señaló Arbeloa sobre las declaraciones de José Mourinho, entrenador del Benfica, quien duda de la palabra de Vinícius.

“No estoy aquí para hablar de las reflexiones de nadie. Cada uno es libre de dar su opinión y yo doy la mía. Vinícius marcó un golazo en un campo fantástico y celebró un gol como hemos visto cientos de veces a futbolistas a lo largo de la historia; sin importar su color de piel. No podemos poner a la víctima de provocador; es injustificable. Nada de lo que ha hecho Vinícius justifica un acto racista”, continuó Arbeloa en rueda de prensa. Declaraciones después de que el martes, según denuncia Vinícius, el argentino Gianluca Prestianni presuntamente le llamase “mono” hasta en cinco ocasiones, como respaldó el francés Kylian Mbappé. Insulto racista que, con el jugador del Benfica tapándose la boca con la camiseta, no ha podido ser confirmado por las imágenes de las cámaras.

Un Arbeloa que aprovechó su segunda comparecencia tras lo ocurrido en Liga de Campeones para dejar dos mensajes: si Vinícius no hubiese querido volver, su equipo le habría acompañado; y que, sin haber sido insultado por su color de pie, cree que no hubiera aguantado "lo que está aguantando Vinícius". "Fue decisión de Vinícius el volver al campo y seguir jugando. Si hubiese dicho que no seguía jugando, nos hubiésemos ido todos. No hay ningún título ni ninguna victoria que me vaya a hacer sentir más orgulloso que como me sentí el pasado martes por cómo reaccionaron todos los compañeros; por cómo siguieron jugando y por sus declaraciones tras el partido. Estoy orgulloso de ver a un equipo unido que protege al compañero", explicó. "Vini es un chico que no tiene miedo. Es valiente. Se vio el otro día, volviendo al terreno de juego. No me puedo poner en suposición y no sé si sería capaz de aguantar lo que está aguantando Vini", destacó.