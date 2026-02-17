El castigo que podría recibir Gianluca Prestianni si se comprueba racismo contra Vincicius

Benfica, Portugal.- Vinicius acusó al argentino Gianluca Prestianni de llamarle “mono” luego del encuentro entre Benfica vs Real Madrid en el playoffs de la Champions League. Esa es la tremenda polémica. Una denuncia que llevó a pulsar el botón rojo en el estadio Da Luz: protocolo de racismo, activado. Y fuerte sanción en caso de comprobarse.

El partido se detuvo inmediatamente. Vinicius se sentó en el banquillo, negándose a volver. Entre tanto, un miembro del staff del Benfica vio la tarjeta roja. No hay pruebas: Prestianni se tapó la boca en el momento del presunto insulto. Ninguno de los árbitros oficiales los escuchó. "Eres un pu... racista", exclamaba Mbappé a Prestianni. Por medio de la UEFA abrirá investigación. En la que llamará a Prestianni a declarar y dilucidar qué es lo que ha sucedido. Vinicius denunció que le llamó "mono".

“Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan ponerse la camisa en la boca para demostrar lo débiles que son. Pero cuentan con la protección de otros que, teóricamente, tienen la obligación de castigarlos. Nada de lo ocurrido hoy es nuevo en mi vida ni en la vida de mi equipo. Recibí una tarjeta amarilla por Celebrar un gol. Todavía no lo sé. Entiendo por qué. Por otro lado, fue simplemente un protocolo mal ejecutado que no sirvió para nada. No me gusta aparecer en situaciones así, sobre todo después de una gran victoria y cuando los titulares deberían ser sobre el Real Madrid, pero es necesario”, fue el comunicado en redes sociales de Vini.

El castigo que podría recibir Prestianni