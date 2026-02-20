Declarar emergencia por crisis en el IHSS sugiere diputado Carlos Umaña

Tegucigalpa, Honduras.- La crisis por la que atraviesa el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), provocada por la falta de insumos, de medicamentos, falta de mantenimiento de equipo y especialistas, son razones suficiente para declarar una emergencia, señaló el diputado Carlos Umaña. El diputado por el departamento de Cortés manifestó que la institución se encuentra actualmente en un “colapso” total en áreas críticas, como su infraestructura física, demanda de atención especializada y en la cobertura de los servicios. Y es que desde hace más de un mes se mantienen suspendidas las cirugías electivas, debido a la escasez de insumos y algunos materiales esenciales para los procedimientos.

Únicamente se realizan operaciones de emergencia; sin embargo, la situación a orillado a los médicos a pedir a los familiares de los pacientes algunos insumos, como gasas, guantes, agujas, nylon, batas, entre otros, para hacer los procedimientos. Umaña recordó que el IHSS cuenta con recursos financieros disponibles que superan los 8,000 millones de lempiras, los cuales se podría dar una solución de forma inmediata. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE Según expuso, este capital proviene de fondos no ejecutados tras la eliminación de la Ley de Protección Social y diversos mecanismos de inversión que permanecen en reserva. “En suma, unos 5,000 millones están en mecanismo de inversión y, si agregamos el fondo de 3,600 millones, tendríamos más de 8,000 millones que están disponibles para empujar una solución para el IHSS”, manifestó. Umaña concluyó que la administración central debe actuar con celeridad porque la problemática del Seguro Social es una “crisis es aguda” que requiere medidas extraordinarias para su resolución. En ese sentido propuso aprobar un decreto de emergencia con veeduría estricta para agilizar compras e infraestructura, evitando los largos tiempos de espera que implicaría la nueva Ley de Contratación del Estado.